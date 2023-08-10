https://sputniknews.com.tr/20230810/ticaret-bakani-bolat-enflasyonla-mucadele-birinci-ve-en-oncelikli-hedefimiz-1074540043.html

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T16:56+0300

2023-08-10T16:56+0300

2023-08-10T16:56+0300

politika

ömer bolat

enflasyon

ticaret

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanı Bolat, Mersin' de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından hükümet programındaki hedefler doğrultusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.İş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını anımsatan Bolat, "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüz ölçümü ve nüfus olarak Türkiye'nin büyük bir kısmını etkilediğine işaret eden Bolat, "6 Şubat depreminin etkilediği 11 vilayetteki, özellikle de en çok tahribat yaptığı 4 şehir ve 2 ilçemizdeki bütün çalışmaların hükümetimizin en önemli öncelikleri arasında olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık yüzde 5,4 ortalamayla büyüme kaydettiğini ve milli gelirin 906 milyar dolara çıktığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçmiş AK Parti hükümetleri, istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışını düstur edinerek, gece gündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar" ifadesini kullandı.Refahı artırma, sosyal adaleti sağlama, bölüşümü daha adil gerçekleştirme konularında reform ve hizmet eksenli politika izlediklerini anlatan Bolat, milletin bu gerçeği görüp yeniden kendilerine hizmet dönemi nasip ettiğini dile getirdi.'İhracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar'Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda mal ve hizmet ihracatında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.İhracatçının işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:'İhracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz'Bolat, 2028 için büyük hedefler olarak mal ihracatında 400 milyar dolar ve hizmet ihracatında 200 milyar dolar hedef belirlediklerini belirterek şunları ifade etti:Bolat, Türkiye'de ilk Serbest Bölge'nin Mersin'de açıldığını anımsatarak, "Bugün 19 tane serbest ticaret bölgemiz var. Onaylanan 4 tanesi yolda. İnşallah önümüzdeki zaman içinde onları da hizmete alacağız" dedi.

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ömer bolat, enflasyon, ticaret, ticaret bakanlığı