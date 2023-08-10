Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
6 Şubat depremi diğer fayları da tetikledi mi?
15:02
56 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230810/ticaret-bakani-bolat-enflasyonla-mucadele-birinci-ve-en-oncelikli-hedefimiz-1074540043.html
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:56+0300
2023-08-10T16:56+0300
politika
ömer bolat
enflasyon
ticaret
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074539878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f42fec136792803454a2ec89cab77dc.jpg
Ticaret Bakanı Bolat, Mersin' de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından hükümet programındaki hedefler doğrultusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.İş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını anımsatan Bolat, "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüz ölçümü ve nüfus olarak Türkiye'nin büyük bir kısmını etkilediğine işaret eden Bolat, "6 Şubat depreminin etkilediği 11 vilayetteki, özellikle de en çok tahribat yaptığı 4 şehir ve 2 ilçemizdeki bütün çalışmaların hükümetimizin en önemli öncelikleri arasında olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık yüzde 5,4 ortalamayla büyüme kaydettiğini ve milli gelirin 906 milyar dolara çıktığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçmiş AK Parti hükümetleri, istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışını düstur edinerek, gece gündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar" ifadesini kullandı.Refahı artırma, sosyal adaleti sağlama, bölüşümü daha adil gerçekleştirme konularında reform ve hizmet eksenli politika izlediklerini anlatan Bolat, milletin bu gerçeği görüp yeniden kendilerine hizmet dönemi nasip ettiğini dile getirdi.'İhracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar'Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda mal ve hizmet ihracatında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.İhracatçının işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:'İhracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz'Bolat, 2028 için büyük hedefler olarak mal ihracatında 400 milyar dolar ve hizmet ihracatında 200 milyar dolar hedef belirlediklerini belirterek şunları ifade etti:Bolat, Türkiye'de ilk Serbest Bölge'nin Mersin'de açıldığını anımsatarak, "Bugün 19 tane serbest ticaret bölgemiz var. Onaylanan 4 tanesi yolda. İnşallah önümüzdeki zaman içinde onları da hizmete alacağız" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074539878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a62c9f523f922f5aba97a414f0bcede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer bolat, enflasyon, ticaret, ticaret bakanlığı
ömer bolat, enflasyon, ticaret, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz

16:56 10.08.2023
© AAÖmer Bolat
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanı Bolat, Mersin' de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından hükümet programındaki hedefler doğrultusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.
İş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını anımsatan Bolat, "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüz ölçümü ve nüfus olarak Türkiye'nin büyük bir kısmını etkilediğine işaret eden Bolat, "6 Şubat depreminin etkilediği 11 vilayetteki, özellikle de en çok tahribat yaptığı 4 şehir ve 2 ilçemizdeki bütün çalışmaların hükümetimizin en önemli öncelikleri arasında olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık yüzde 5,4 ortalamayla büyüme kaydettiğini ve milli gelirin 906 milyar dolara çıktığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçmiş AK Parti hükümetleri, istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışını düstur edinerek, gece gündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar" ifadesini kullandı.
Refahı artırma, sosyal adaleti sağlama, bölüşümü daha adil gerçekleştirme konularında reform ve hizmet eksenli politika izlediklerini anlatan Bolat, milletin bu gerçeği görüp yeniden kendilerine hizmet dönemi nasip ettiğini dile getirdi.

'İhracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar'

Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda mal ve hizmet ihracatında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.
İhracatçının işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:
"2023 yılı dünyada yüksek enflasyonla mücadele anlamında, faiz oranlarının gelişmiş ülkelerde yaklaşık yüzde 500 artırıldığı bir ortamda, küresel üretim, dünya üretiminde gerilemenin yaşandığı, dünya ticaretinde artışın yüzde 2'lere gerilediği, dünya üretiminin yüzde 3'e gerilediği, bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin yüzde 0,5 ile 1 arasında ancak büyüyebileceği, Amerika'nın yüzde 1 ile 1,5 arası büyüyebileceği zor bir yıl. Buna rağmen ihracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar. Biz de Bakanlık olarak bütün gayretimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz."

'İhracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz'

Bolat, 2028 için büyük hedefler olarak mal ihracatında 400 milyar dolar ve hizmet ihracatında 200 milyar dolar hedef belirlediklerini belirterek şunları ifade etti:
"Eximbank'ın sermayesini temmuz ayı içinde yüzde 40 artırarak 20,8 milyara çıkardık. Bu 6,8 milyarlık artırım, yaklaşık 70 milyar lira ekstra ihracat finansmanı olacaktır. İhracatçılarımız hemen başvurularını yapmaya başladılar zaten. Merkez Bankamız ihracat reeskont kredisini günde 300 milyondan 5 kat artışla 1,5 milyara çıkardı. Bu da ihracatçılarımızı önemli ölçüde rahatlatan bir finansmana erişim imkanı oldu. Bundan sonra artık ihracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz."
Bolat, Türkiye'de ilk Serbest Bölge'nin Mersin'de açıldığını anımsatarak, "Bugün 19 tane serbest ticaret bölgemiz var. Onaylanan 4 tanesi yolda. İnşallah önümüzdeki zaman içinde onları da hizmete alacağız" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала