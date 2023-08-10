https://sputniknews.com.tr/20230810/sicak-hava-geri-donuyor-46-dereceye-kadar-cikacak-1074542099.html

Sıcak hava geri dönüyor: 46 dereceye kadar çıkacak

Sıcak hava geri dönüyor: 46 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, pazar gününden itibaren, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normalinin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T18:29+0300

2023-08-10T18:29+0300

2023-08-10T18:38+0300

hava durumu

sıcak

sıcak hava

meteoroloji

türkiye

sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_6db03b80cf51e736072533b0cd5c5fd2.jpg

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Türkiye genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hafta sonunda kuzey kesimlerde, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Marmara'nın doğusunda hafif yağışların görüleceğini belirten Yavuz, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava beklendiğini dile getirdi.'Yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak'Özellikle hafta başından itibaren ülke genelinde artacak sıcaklıklara dikkati çeken Yavuz, "Sıcaklıklar batı bölgelerde kıyı Ege'de, Marmara'da mevsim normalleri civarında. Fakat onun haricinde kalan bütün yurtta, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklar etkisini gösterecek" diye konuştu.Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu anlatan Yavuz, "Şu an itibarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili. Önümüzdeki hafta Basra Alçak Basınç sisteminin İç Anadolu Bölgesi'nden Akdeniz'e kadar uzanmasını, bununla birlikte Afrika üzerinden sıcak bir havanın yurdu etkilemesini beklemekteyiz. İkisinin karışımıyla Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusunda oldukça yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak" ifadesini kullandı.Adana'da sıcaklıklar 46 dereceye yükselecekİllere göre sıcaklıkları değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:Yarın için sağanak uyarısıYavuz, bazı bölgelerinde yarın görülecek yağışlara karşı da uyarıda bulundu.Yarın özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, sıcak, sıcak hava, meteoroloji, sağanak