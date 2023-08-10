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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/sergiyev-posaddaki-patlamada-yaralananlarin-sayisi-60u-buldu-1074520541.html
Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu
Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bulunan Sergiyev Posad şehrinde bir depoda meydana gelen patlamada 60 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
moskova
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Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 60 yaralı var, henüz 8 kişi kayıp olarak geçiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ölü bulunamadı. Bir kadın, ilçe hastanesinin yoğun bakımında hayatını kaybetti” diye yazdı.Daha önce üç kişinin yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.Sergiyev Posad şehrinde, bir havai fişek deposunda patlama meydana gelmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, moskova, sergiyev posad
ukrayna krizi, ukrayna, moskova, sergiyev posad

Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu

00:50 10.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi.
Moskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bulunan Sergiyev Posad şehrinde bir depoda meydana gelen patlamada 60 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 60 yaralı var, henüz 8 kişi kayıp olarak geçiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ölü bulunamadı. Bir kadın, ilçe hastanesinin yoğun bakımında hayatını kaybetti” diye yazdı.
Daha önce üç kişinin yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.
Sergiyev Posad şehrinde, bir havai fişek deposunda patlama meydana gelmişti.
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