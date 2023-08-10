https://sputniknews.com.tr/20230810/sergiyev-posaddaki-patlamada-yaralananlarin-sayisi-60u-buldu-1074520541.html
Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu
Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bulunan Sergiyev Posad şehrinde bir depoda meydana gelen patlamada 60 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T00:50+0300
2023-08-10T00:50+0300
2023-08-10T00:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
moskova
sergiyev posad
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Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 60 yaralı var, henüz 8 kişi kayıp olarak geçiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ölü bulunamadı. Bir kadın, ilçe hastanesinin yoğun bakımında hayatını kaybetti” diye yazdı.Daha önce üç kişinin yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.Sergiyev Posad şehrinde, bir havai fişek deposunda patlama meydana gelmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, moskova, sergiyev posad
ukrayna krizi, ukrayna, moskova, sergiyev posad
Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu
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Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bulunan Sergiyev Posad şehrinde bir depoda meydana gelen patlamada 60 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 60 yaralı var, henüz 8 kişi kayıp olarak geçiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ölü bulunamadı. Bir kadın, ilçe hastanesinin yoğun bakımında hayatını kaybetti” diye yazdı.
Daha önce üç kişinin yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.
Sergiyev Posad şehrinde, bir havai fişek deposunda patlama meydana gelmişti.