https://sputniknews.com.tr/20230810/sergiyev-posaddaki-patlamada-yaralananlarin-sayisi-60u-buldu-1074520541.html

Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu

Sergiyev Posad’daki patlamada yaralananların sayısı 60’u buldu

Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bulunan Sergiyev Posad şehrinde bir depoda meydana gelen patlamada 60 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-10T00:50+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

moskova

sergiyev posad

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Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 60 yaralı var, henüz 8 kişi kayıp olarak geçiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ölü bulunamadı. Bir kadın, ilçe hastanesinin yoğun bakımında hayatını kaybetti” diye yazdı.Daha önce üç kişinin yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.Sergiyev Posad şehrinde, bir havai fişek deposunda patlama meydana gelmişti.

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sergiyev posad

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