Kupyansk yönünde 'Zapad' kuvvetler grubunun taarruz birliklerinin ön cephe hattında daha iyi bir konuma eriştiğini belirten bakanlık, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısının bastırıldığını kaydetti.



Kupyansk yönünde 55'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk yönünde de 17 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 290'dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



Zaporojye ve Krasnıy Liman yönlerinde de Ukrayna ordusunun 1'er karşı saldırısının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, bu iki yönde toplamda 185 Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini kaydetti.



Bakanlık, Güney Donetsk ve Herson yönlerinde ise toplamda 160 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ekledi.