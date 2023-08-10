https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-son-24-saatte-785-ukrayna-askeri-olduruldu-1074541709.html
Rusya, özel askeri harekata devam ediyor: Son 24 saatte 785 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya, özel askeri harekata devam ediyor: Son 24 saatte 785 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ağır bir darbe daha vurulduğunu... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T17:48+0300
2023-08-10T17:48+0300
2023-08-10T17:50+0300
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Kupyansk yönünde 'Zapad' kuvvetler grubunun taarruz birliklerinin ön cephe hattında daha iyi bir konuma eriştiğini belirten bakanlık, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısının bastırıldığını kaydetti.Kupyansk yönünde 55'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk yönünde de 17 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 290'dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Zaporojye ve Krasnıy Liman yönlerinde de Ukrayna ordusunun 1'er karşı saldırısının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, bu iki yönde toplamda 185 Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini kaydetti.Bakanlık, Güney Donetsk ve Herson yönlerinde ise toplamda 160 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/biden-kieve-destek-icin-abd-kongresinden-10-milyar-dolar-isteyecek-1074541379.html
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rusya, asker, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, asker, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya, özel askeri harekata devam ediyor: Son 24 saatte 785 Ukrayna askeri öldürüldü
17:48 10.08.2023 (güncellendi: 17:50 10.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ağır bir darbe daha vurulduğunu duyurdu.
Kupyansk yönünde 'Zapad' kuvvetler grubunun taarruz birliklerinin ön cephe hattında daha iyi bir konuma eriştiğini belirten bakanlık, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısının bastırıldığını kaydetti.
Kupyansk yönünde 55'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk yönünde de 17 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 290'dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Zaporojye ve Krasnıy Liman yönlerinde de Ukrayna ordusunun 1'er karşı saldırısının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, bu iki yönde toplamda 185 Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini kaydetti.
Bakanlık, Güney Donetsk ve Herson yönlerinde ise toplamda 160 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ekledi.