https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-iki-tu-160-ucagi-arktik-okyanusunun-tarafsiz-sulari-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1074546021.html
Rusya: İki Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya: İki Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T21:56+0300
2023-08-10T21:56+0300
2023-08-10T21:56+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
arktik
arktik okyanusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg
Bakanlığın açıklamasına göre, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında 8 saatlik planlı uçuş gerçekleştirdi.Açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçağı, Barents Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında yaklaşık 8 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca stratejik bombardıman uçaklarına Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinden Su-35S avcı uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.Stratejik Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Uçuş uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uygun olarak yapıldı. Stratejik hava kuvvetleri pilotları Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuyor” vurgusu yapıldı.
rusya
arktik
arktik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103330/49/1033304909_67:0:2415:1761_1920x0_80_0_0_aa228a40018d4d4b7551ff1ae6760a03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, arktik, arktik okyanusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, arktik, arktik okyanusu
Rusya: İki Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında 8 saatlik planlı uçuş gerçekleştirdi.
Açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçağı, Barents Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında yaklaşık 8 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca stratejik bombardıman uçaklarına Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinden Su-35S avcı uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.
Stratejik Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Uçuş uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uygun olarak yapıldı. Stratejik hava kuvvetleri pilotları Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuyor” vurgusu yapıldı.