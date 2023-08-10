https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-iki-tu-160-ucagi-arktik-okyanusunun-tarafsiz-sulari-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1074546021.html

Rusya: İki Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya: İki Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T21:56+0300

2023-08-10T21:56+0300

2023-08-10T21:56+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

arktik

arktik okyanusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg

Bakanlığın açıklamasına göre, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında 8 saatlik planlı uçuş gerçekleştirdi.Açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçağı, Barents Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında yaklaşık 8 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca stratejik bombardıman uçaklarına Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinden Su-35S avcı uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.Stratejik Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Uçuş uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uygun olarak yapıldı. Stratejik hava kuvvetleri pilotları Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuyor” vurgusu yapıldı.

rusya

arktik

arktik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, arktik, arktik okyanusu