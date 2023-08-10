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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-abdnin-ukrayna-aciklamalari-stratejilerinin-basarisiz-oldugunu-ortaya-koyuyor-1074544877.html
Rusya: ABD’nin Ukrayna açıklamaları stratejilerinin başarısız olduğunu ortaya koyuyor
Rusya: ABD’nin Ukrayna açıklamaları stratejilerinin başarısız olduğunu ortaya koyuyor
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna politikasına halk desteğinin azalmasına rağmen askeri yardımın sürmesi gerektiği yönündeki açıklamaların... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:48+0300
2023-08-10T20:48+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ukrayna politikasına yönelik kamu desteğinde gözle görülür azalma olmasına rağmen, Beyaz Saray temsilcisinin Ukrayna’ya yardımın sürmesi gerektiğine ilişkin yeni açıklama dikkatimizi çekti. Kiev’e mümkün olan her şekilde ve her şeyden önce yeni silah tedariki ile yardım edilmesi gerektiğinden bahsederken sergilediği ısrar, Washington’un Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmesinden başka bir şey değil. Yine de Amerikalılar, her şey yolunda ve plana göre ilerliyormuş gibi davranmaya devam ediyor. Oysa ABD’nin bunca reklam ettiği karşı taarruzun başarısız olduğunu kabul eden uzmanların sayısı ABD’nin içinde bile giderek artıyor” dendi.Açıklamada, “Washington’da, Ukrayna kriziyle ilgili kararlar alanların akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Daha önce, Rusya'ya karşı savaş alanında hayali zafer kazanma hedefi uğruna atılan tüm adımların yalnızca çatışmanın tırmanmasına ve yeni can kayıplarına yol açtığını görmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, kamuoyu ne olursa olsun, Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesini talep edeceklerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230810/bati-basini-ukrayna-ordusu-daha-fazla-asker-ve-techizat-kurtarmak-icin-taktik-degistirdi-1074544362.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd, john kirby
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd, john kirby

Rusya: ABD’nin Ukrayna açıklamaları stratejilerinin başarısız olduğunu ortaya koyuyor

20:48 10.08.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna politikasına halk desteğinin azalmasına rağmen askeri yardımın sürmesi gerektiği yönündeki açıklamaların aslında ABD’nin Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunun itirafı olduğunu belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ukrayna politikasına yönelik kamu desteğinde gözle görülür azalma olmasına rağmen, Beyaz Saray temsilcisinin Ukrayna’ya yardımın sürmesi gerektiğine ilişkin yeni açıklama dikkatimizi çekti. Kiev’e mümkün olan her şekilde ve her şeyden önce yeni silah tedariki ile yardım edilmesi gerektiğinden bahsederken sergilediği ısrar, Washington’un Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmesinden başka bir şey değil. Yine de Amerikalılar, her şey yolunda ve plana göre ilerliyormuş gibi davranmaya devam ediyor. Oysa ABD’nin bunca reklam ettiği karşı taarruzun başarısız olduğunu kabul eden uzmanların sayısı ABD’nin içinde bile giderek artıyor” dendi.
Açıklamada, “Washington’da, Ukrayna kriziyle ilgili kararlar alanların akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Daha önce, Rusya'ya karşı savaş alanında hayali zafer kazanma hedefi uğruna atılan tüm adımların yalnızca çatışmanın tırmanmasına ve yeni can kayıplarına yol açtığını görmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, kamuoyu ne olursa olsun, Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesini talep edeceklerini dile getirmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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