https://sputniknews.com.tr/20230810/rus-devlet-savunma-sirketi-rostec-su-57-uretim-hizini-artirmayi-planliyor-1074546128.html
Rus devlet savunma şirketi Rostec, Su-57 üretim hızını artırmayı planlıyor
Rus devlet savunma şirketi Rostec, Su-57 üretim hızını artırmayı planlıyor
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkan Yardımcısı Vladimir Artyakov, beşinci nesil savaş uçağı Su-57 üretim hızını bu yıl artırmayı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T22:05+0300
2023-08-10T22:05+0300
2023-08-10T22:06+0300
rostec
dünya
su-57
savunma
rusya
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Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu öncesinde Sputnik’e açıklamada bulunan Rostec Başkan Yardımcısı Artyakov, “Savunma Bakanlığı’na karşı yükümlülüklerimizi tam yerine getiriyoruz. Halihazırda uçak, Rusya Uzaya Hava Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Bu yıl, Birleşik Uçak Şirketi liderliğindeki ortaklığımız, devletin siparişine uygun olarak bu uçakların üretim hızını büyük ölçüde artırmayı planlıyor” diye konuştu.Aynı zamanda Su-57 platformunun evrimden geçtiğini dile getiren Artyakov, “Savaş yetenekleri artırılıyor. En modern teknolojiler uygulanıyor. Yani etkinliği büyümeye devam ediyor” diye kaydetti.Rusya’nın beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-57’nin ordu hizmetine seri tedariki 2022’de başlamıştı. Sayıları, 2024’te 22’ye, 2028’de de 76’ya çıkarılması planlanıyor.
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rostec, su-57, savunma, rusya
rostec, su-57, savunma, rusya
Rus devlet savunma şirketi Rostec, Su-57 üretim hızını artırmayı planlıyor
22:05 10.08.2023 (güncellendi: 22:06 10.08.2023) Abone ol
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkan Yardımcısı Vladimir Artyakov, beşinci nesil savaş uçağı Su-57 üretim hızını bu yıl artırmayı planladıklarını belirtti.
Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu öncesinde Sputnik’e açıklamada bulunan Rostec Başkan Yardımcısı Artyakov, “Savunma Bakanlığı’na karşı yükümlülüklerimizi tam yerine getiriyoruz. Halihazırda uçak, Rusya Uzaya Hava Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Bu yıl, Birleşik Uçak Şirketi liderliğindeki ortaklığımız, devletin siparişine uygun olarak bu uçakların üretim hızını büyük ölçüde artırmayı planlıyor” diye konuştu.
Aynı zamanda Su-57 platformunun evrimden geçtiğini dile getiren Artyakov, “Savaş yetenekleri artırılıyor. En modern teknolojiler uygulanıyor. Yani etkinliği büyümeye devam ediyor” diye kaydetti.
Rusya’nın beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-57’nin ordu hizmetine seri tedariki 2022’de başlamıştı. Sayıları, 2024’te 22’ye, 2028’de de 76’ya çıkarılması planlanıyor.