https://sputniknews.com.tr/20230810/rus-devlet-savunma-sirketi-rostec-su-57-uretim-hizini-artirmayi-planliyor-1074546128.html

Rus devlet savunma şirketi Rostec, Su-57 üretim hızını artırmayı planlıyor

Rus devlet savunma şirketi Rostec, Su-57 üretim hızını artırmayı planlıyor

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkan Yardımcısı Vladimir Artyakov, beşinci nesil savaş uçağı Su-57 üretim hızını bu yıl artırmayı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

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Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu öncesinde Sputnik’e açıklamada bulunan Rostec Başkan Yardımcısı Artyakov, “Savunma Bakanlığı’na karşı yükümlülüklerimizi tam yerine getiriyoruz. Halihazırda uçak, Rusya Uzaya Hava Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Bu yıl, Birleşik Uçak Şirketi liderliğindeki ortaklığımız, devletin siparişine uygun olarak bu uçakların üretim hızını büyük ölçüde artırmayı planlıyor” diye konuştu.Aynı zamanda Su-57 platformunun evrimden geçtiğini dile getiren Artyakov, “Savaş yetenekleri artırılıyor. En modern teknolojiler uygulanıyor. Yani etkinliği büyümeye devam ediyor” diye kaydetti.Rusya’nın beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-57’nin ordu hizmetine seri tedariki 2022’de başlamıştı. Sayıları, 2024’te 22’ye, 2028’de de 76’ya çıkarılması planlanıyor.

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