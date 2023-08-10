https://sputniknews.com.tr/20230810/rostec-malva-topcu-silahinin-menzili-nato-obuslerine-karsi-koyacak-sekilde-artirilacak-1074546746.html
Rostec: Malva topçu silahının menzili, NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artırılacak
Rostec: Malva topçu silahının menzili, NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artırılacak
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Malva kundağı motorlu topçu sisteminin menzilini NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artıracağı bildirildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T23:45+0300
2023-08-10T23:45+0300
2023-08-10T23:45+0300
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Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, uluslararası savunma forumu Army-2023 öncesinde Sputnik’e verdiği demeçte şirketin bünyesindeki işletmelerde Malva kundağı motorlu topçu sisteminin menzilinin NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artırıldığını söyledi.Artyakov, “Şu anda Malva’nın artırılmış atış menzilli modernize edilmiş bir sürümü geliştiriliyor. Sizi temin ederim ki, şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tedarik edilen uzun menzilli Batı yapımı obüslere karşı koyacak bir silajımız olacak” diye konuştu.Rostec yetkilisi, ilk geliştirilen Malva’nın temel versiyonunun devlet testlerinden geçtiği bilgisini de verdi.152 mm’lik kundağı motorlu topçu sistemi Malva 2S43, tekerlekli şasinin üzerinde olması sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Her tür mühimmat için otomatik ateşleme parametreleri hesaplamasını içeren silahın eşzamanlı ateş tesiri modu bulunuyor, bu birbiri ardına ateşlenen birkaç merminin hedefe aynı anda ulaşacağı anlamına geliyor. Bu silah düşmanın komuta noktalarını, savunma yapılarını, topları, roket ve havan bataryalarını, hava savunma sistemlerini, zırhlı araç konvoylarını imha edebiliyor ve insan gücünü etkisiz hale getiriyor.
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rostec, rostec, rostech, nato
Rostec: Malva topçu silahının menzili, NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artırılacak
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Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Malva kundağı motorlu topçu sisteminin menzilini NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artıracağı bildirildi.
Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, uluslararası savunma forumu Army-2023 öncesinde Sputnik’e verdiği demeçte şirketin bünyesindeki işletmelerde Malva kundağı motorlu topçu sisteminin menzilinin NATO obüslerine karşı koyacak şekilde artırıldığını söyledi.
Artyakov, “Şu anda Malva’nın artırılmış atış menzilli modernize edilmiş bir sürümü geliştiriliyor. Sizi temin ederim ki, şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tedarik edilen uzun menzilli Batı yapımı obüslere karşı koyacak bir silajımız olacak” diye konuştu.
Rostec yetkilisi, ilk geliştirilen Malva’nın temel versiyonunun devlet testlerinden geçtiği bilgisini de verdi.
152 mm’lik kundağı motorlu topçu sistemi Malva 2S43, tekerlekli şasinin üzerinde olması sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Her tür mühimmat için otomatik ateşleme parametreleri hesaplamasını içeren silahın eşzamanlı ateş tesiri modu bulunuyor, bu birbiri ardına ateşlenen birkaç merminin hedefe aynı anda ulaşacağı anlamına geliyor. Bu silah düşmanın komuta noktalarını, savunma yapılarını, topları, roket ve havan bataryalarını, hava savunma sistemlerini, zırhlı araç konvoylarını imha edebiliyor ve insan gücünü etkisiz hale getiriyor.