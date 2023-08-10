Ormanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230810/ormanda-altin-ararken-kazdiklari-cukura-giren-3-kisiden-1i-hayatini-kaybetti-1074526890.html
Ormanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Ormanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:15+0300
2023-08-10T10:15+0300
ekonomi
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6babbf60014280aec9040080539f445.jpg
Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, 1.5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.Gece ormanda kaçak kazıJandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91565936b0f47ff00815e0087b02d572.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın
altın

Ormanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

10:15 10.08.2023
© AA / Özgün TiranAltın arama
Altın arama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA / Özgün Tiran
Abone olTelegram
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, 1.5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

Gece ormanda kaçak kazı

Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала