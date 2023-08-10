https://sputniknews.com.tr/20230810/naci-gorur-malatya-depremini-degerlendirdi-1074546344.html
Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'
Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir fay hattı olma olasılığını ifade etti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T23:30+0300
2023-08-10T23:30+0300
2023-08-10T23:33+0300
naci görür
malatya
deprem
türkiye
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Yaşanan son depremleri de değerlendiren Görür şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230810/malatyada-53-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074545020.html
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naci görür, malatya, deprem
naci görür, malatya, deprem
Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'
23:30 10.08.2023 (güncellendi: 23:33 10.08.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir fay hattı olma olasılığını ifade etti.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Yaşanan son depremleri de değerlendiren Görür şu ifadeleri kullandı:
"Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?"