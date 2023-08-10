https://sputniknews.com.tr/20230810/naci-gorur-malatya-depremini-degerlendirdi-1074546344.html

Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'

Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir fay hattı olma olasılığını ifade etti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T23:30+0300

2023-08-10T23:30+0300

2023-08-10T23:33+0300

naci görür

malatya

deprem

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072244555_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_3ddd9f9dfb67bd9b2bb16790b85d8e0b.jpg

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Yaşanan son depremleri de değerlendiren Görür şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230810/malatyada-53-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074545020.html

malatya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, malatya, deprem