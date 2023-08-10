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Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'
Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir fay hattı olma olasılığını ifade etti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Yaşanan son depremleri de değerlendiren Görür şu ifadeleri kullandı:
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naci görür, malatya, deprem

Naci Görür, Malatya depremini değerlendirdi: 'Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur'

23:30 10.08.2023 (güncellendi: 23:33 10.08.2023)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir fay hattı olma olasılığını ifade etti.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Yaşanan son depremleri de değerlendiren Görür şu ifadeleri kullandı:
"Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?"
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
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