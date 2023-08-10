https://sputniknews.com.tr/20230810/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-3-isidli-yakalandi-1074531811.html
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li yakalandı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:11+0300
2023-08-10T12:11+0300
2023-08-10T12:11+0300
türkiye
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı.Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230715/mit-afrinde-40-sivilin-hayatini-kaybettigi-saldirinin-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi-1073562267.html
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terörle mücadele
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.
MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.