https://sputniknews.com.tr/20230810/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-3-isidli-yakalandi-1074531811.html

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li yakalandı

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T12:11+0300

2023-08-10T12:11+0300

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türkiye

terörle mücadele

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı.Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

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