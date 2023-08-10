https://sputniknews.com.tr/20230810/milli-voleybolcu-hande-baladini-tehdit-eden-sanik-5-yilla-yargilanacak-1074533029.html

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık 5 yılla yargılanacak

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık 5 yılla yargılanacak

Voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden ve "Yüzüne asit atacağım" mesajı atan Mustafa N. için düzenlenen iddianamede, 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T12:35+0300

2023-08-10T12:35+0300

2023-08-10T12:35+0300

spor

hande baladın

tehdit

mahkeme

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Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalınca "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa başvurdu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.Sanık Mustafa N. Bakırköy'de yakalanarak tutuklandı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul ettiMustafa N., savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etti.Sabah'ın haberine göre; Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.5 yıla kadar hapis cezası talep edildiHazırlanan iddianamede Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/milli-voleybolcu-baladini-tehdit-ettigi-ileri-surulen-zanli-tutuklandi-1074262552.html

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