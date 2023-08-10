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Meteoroloji'den İstanbul için saatli uyarı: Bugün ve yarın etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için saatli uyarı: Bugün ve yarın etkili olacak
'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının ardından bazı bölgelere yağış geldi. Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre, İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış bekleniyor... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T06:44+0300
2023-08-10T06:44+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul
ankara
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının ardından İstanbul'da yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.İstanbul'da 2 gün yağış varÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde aralıklı yağışların görüleceğini söyledi."İstanbul’da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir’de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz."İllere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 37°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul, ankara
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul, ankara

Meteoroloji'den İstanbul için saatli uyarı: Bugün ve yarın etkili olacak

06:44 10.08.2023
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının ardından bazı bölgelere yağış geldi. Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre, İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının ardından İstanbul'da yağış bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 2 gün yağış var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde aralıklı yağışların görüleceğini söyledi.
"İstanbul’da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir’de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz."

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 37°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık
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TÜRKİYE
Meteoroloji'den yağış ve yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul için saat verdi
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