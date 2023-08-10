https://sputniknews.com.tr/20230810/meteoroloji-bati-karadeniz-icin-uyardi-1074544789.html
Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı
Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı
Batı Karadeniz Bölgesi için bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:42+0300
2023-08-10T20:42+0300
2023-08-10T20:42+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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sağanak, sağanak yağış, meteoroloji
sağanak, sağanak yağış, meteoroloji
Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı
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Batı Karadeniz Bölgesi için bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.