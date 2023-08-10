https://sputniknews.com.tr/20230810/meteoroloji-bati-karadeniz-icin-uyardi-1074544789.html

Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı

Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı

Batı Karadeniz Bölgesi için bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T20:42+0300

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türkiye

sağanak

sağanak yağış

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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sağanak, sağanak yağış, meteoroloji