https://sputniknews.com.tr/20230810/kulisler-hareketlendi-cumhurbaskani-erdogan-kongrede-buyuk-degisiklik-yapabilir-1074525577.html

Kulisler hareketlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 'büyük değişiklik' yapabilir

Kulisler hareketlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 'büyük değişiklik' yapabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Partinin kongrenin ardından kampa girmesi... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T08:58+0300

2023-08-10T08:58+0300

2023-08-10T08:58+0300

politika

yerel seçim

ak parti

kongre

ak parti kızılcahamam kampı

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AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim'de yapılacak. Kongrenin ardından gerçekleşmesi beklenen kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda yapılacak kongre hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın bugün sunum yapması planlanıyor.Büyük değişiklik yapılabilirCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede, Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, “Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz” dediler.Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-parti-olaganustu-kongresi-7-ekimde-1074496963.html

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yerel seçim, ak parti, kongre, ak parti kızılcahamam kampı