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Kulisler hareketlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 'büyük değişiklik' yapabilir
Kulisler hareketlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 'büyük değişiklik' yapabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Partinin kongrenin ardından kampa girmesi... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T08:58+0300
2023-08-10T08:58+0300
politika
yerel seçim
ak parti
kongre
ak parti kızılcahamam kampı
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AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim'de yapılacak. Kongrenin ardından gerçekleşmesi beklenen kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda yapılacak kongre hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın bugün sunum yapması planlanıyor.Büyük değişiklik yapılabilirCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede, Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, “Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz” dediler.Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-parti-olaganustu-kongresi-7-ekimde-1074496963.html
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yerel seçim, ak parti, kongre, ak parti kızılcahamam kampı
yerel seçim, ak parti, kongre, ak parti kızılcahamam kampı

Kulisler hareketlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede 'büyük değişiklik' yapabilir

08:58 10.08.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Partinin kongrenin ardından kampa girmesi bekleniyor.
AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim'de yapılacak. Kongrenin ardından gerçekleşmesi beklenen kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor.
Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda yapılacak kongre hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın bugün sunum yapması planlanıyor.

Büyük değişiklik yapılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede, Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor.
AK Parti kurmayları, “Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz” dediler.
Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
POLİTİKA
AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
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