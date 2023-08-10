https://sputniknews.com.tr/20230810/istiklal-caddesinde-dolar-sacanlar-yakalandi-13-gozalti-1074534104.html
İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T13:16+0300
2023-08-10T13:16+0300
2023-08-10T13:16+0300
türkiye
maske
dolar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 12 şüpheli sevk edildi1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abdde-iki-kisi-forklift-ile-atmyi-yerinden-sokup-caldi-1074500319.html
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maske, dolar, istiklal caddesi
maske, dolar, istiklal caddesi
İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.
Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi.
12 şüpheli sevk edildi
1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.