https://sputniknews.com.tr/20230810/istiklal-caddesinde-dolar-sacanlar-yakalandi-13-gozalti-1074534104.html

İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı

İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T13:16+0300

2023-08-10T13:16+0300

2023-08-10T13:16+0300

türkiye

maske

dolar

istiklal caddesi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 12 şüpheli sevk edildi1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/abdde-iki-kisi-forklift-ile-atmyi-yerinden-sokup-caldi-1074500319.html

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