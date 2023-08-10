https://sputniknews.com.tr/20230810/istanbulda-ekmege-zam-1074542265.html

İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış

İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T18:33+0300

2023-08-10T18:33+0300

2023-08-10T18:39+0300

ekmek

zam

istanbul

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ağustos ayı Meclis toplantısında ekmekte yeni fiyat tarifesi için oylama yapıldı.NTV'nin haberine göre oylama sonucunda, İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olarak belirlendi. Böylece 5 liradan satılan ekmeğe yüzde 30 zam gelmiş oldu. Zam kararı, İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınları kapsamıyor.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, zam, istanbul