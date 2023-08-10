https://sputniknews.com.tr/20230810/istanbulda-ekmege-zam-1074542265.html
İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış
İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T18:33+0300
2023-08-10T18:33+0300
2023-08-10T18:39+0300
ekmek
zam
istanbul
ekonomi
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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ağustos ayı Meclis toplantısında ekmekte yeni fiyat tarifesi için oylama yapıldı.NTV'nin haberine göre oylama sonucunda, İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olarak belirlendi. Böylece 5 liradan satılan ekmeğe yüzde 30 zam gelmiş oldu. Zam kararı, İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınları kapsamıyor.
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ekmek, zam, istanbul
İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış
18:33 10.08.2023 (güncellendi: 18:39 10.08.2023) Abone ol
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ağustos ayı Meclis toplantısında ekmekte yeni fiyat tarifesi için oylama yapıldı.
NTV'nin haberine göre
oylama sonucunda, İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olarak belirlendi. Böylece 5 liradan satılan ekmeğe yüzde 30 zam gelmiş oldu. Zam kararı, İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınları kapsamıyor.