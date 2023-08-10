https://sputniknews.com.tr/20230810/icisleri-bakanligindan-ingiltere-ile-duzensiz-gocle-mucadelede-isbirligi-aciklamasi-1074545351.html

İçişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ile 'düzensiz göçle mücadelede işbirliği' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ile 'düzensiz göçle mücadelede işbirliği' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T21:12+0300

2023-08-10T21:12+0300

2023-08-10T21:12+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ingiltere

göç

düzensiz göç

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz" denildi.Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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içişleri bakanlığı, ingiltere, göç, düzensiz göç