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https://sputniknews.com.tr/20230810/icisleri-bakanligindan-ingiltere-ile-duzensiz-gocle-mucadelede-isbirligi-aciklamasi-1074545351.html
İçişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ile 'düzensiz göçle mücadelede işbirliği' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ile 'düzensiz göçle mücadelede işbirliği' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T21:12+0300
2023-08-10T21:12+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ingiltere
göç
düzensiz göç
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz" denildi.Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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içişleri bakanlığı, ingiltere, göç, düzensiz göç
içişleri bakanlığı, ingiltere, göç, düzensiz göç

İçişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ile 'düzensiz göçle mücadelede işbirliği' açıklaması

21:12 10.08.2023
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© DHA
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İçişleri Bakanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde olunduğu belirtilerek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz" denildi.
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."
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