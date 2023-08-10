https://sputniknews.com.tr/20230810/fransada-musluman-bir-genci-oldurmekle-suclanan-5-polisten-2si-serbest-1074537794.html
Fransa'da Müslüman bir genci öldürmekle suçlanan 5 polisten 2'si serbest
Fransa'da Müslüman bir genci öldürmekle suçlanan 5 polisten 2'si serbest
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:20+0300
2023-08-10T16:20+0300
2023-08-10T16:20+0300
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polis
müslüman
genç
avrupa
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Fransız basınındaki haberlere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, açılan soruşturma kapsamında sabah mahkemeye çıkarken diğer iki polis salıverildi.İfadeye çağrılan 3 polis, gözaltı süreleri uzatılmazsa ya tanık statüsüne alınacak ya da serbest bırakılacak.Ne olmuştu?Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla 5 çevik kuvvet polisi gözaltına alınmıştı.Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırmıştı.Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.Nael M. isimli Müslüman gencin öldürülmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına dönmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
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fransa, polis, müslüman, genç, avrupa
fransa, polis, müslüman, genç, avrupa
Fransa'da Müslüman bir genci öldürmekle suçlanan 5 polisten 2'si serbest
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Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, hakim karşısına çıktı; diğer iki polis salıverildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, açılan soruşturma kapsamında sabah mahkemeye çıkarken diğer iki polis salıverildi.
İfadeye çağrılan 3 polis, gözaltı süreleri uzatılmazsa ya tanık statüsüne alınacak ya da serbest bırakılacak.
Ne olmuştu?
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla 5 çevik kuvvet polisi gözaltına alınmıştı.
Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırmıştı.
Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.
Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.
Nael M. isimli Müslüman gencin öldürülmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına dönmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.