https://sputniknews.com.tr/20230810/fatihte-motosiklet-ile-scooter-carpisti-2-kisi-yola-savruldu-1074530206.html

Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı: 2 kişi yola savruldu

Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı: 2 kişi yola savruldu

İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T11:31+0300

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yaşam

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scooter

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motosiklet

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Yaşanan kaza, Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan scooter çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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