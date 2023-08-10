https://sputniknews.com.tr/20230810/fatihte-motosiklet-ile-scooter-carpisti-2-kisi-yola-savruldu-1074530206.html
Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı: 2 kişi yola savruldu
Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı: 2 kişi yola savruldu
İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T11:31+0300
2023-08-10T11:31+0300
2023-08-10T11:31+0300
yaşam
video
scooter
fatih
istanbul
motosiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074530040_0:131:2808:1710_1920x0_80_0_0_7b7a8bcd0bbbcccff26852ff03864ed5.png
Yaşanan kaza, Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan scooter çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074530040_177:0:2629:1839_1920x0_80_0_0_0876907b5e5d06ce728705d67eb832e4.png
Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı
Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı
2023-08-10T11:31+0300
true
PT0M42S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, scooter, fatih, istanbul, motosiklet, видео
video, scooter, fatih, istanbul, motosiklet, видео
Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı: 2 kişi yola savruldu
Abone ol
İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Yaşanan kaza, Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan scooter çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle scooter'da bulunan iki kişi yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de yere düştü.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.