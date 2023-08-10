https://sputniknews.com.tr/20230810/doviz-mevduati-11-milyar-dolar-azaldi-1074543989.html
Döviz mevduatı 1.1 milyar dolar azaldı
Döviz mevduatı 1.1 milyar dolar azaldı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 63,1 milyon dolar düşüş gösterdi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T19:54+0300
2023-08-10T19:54+0300
2023-08-10T19:55+0300
ekonomi
döviz
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 543,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ağustos ile sona eren haftada 170 milyar 408,3 milyon dolara geldi.ekonomim.com'un aktardığına göre gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 422,8 milyon dolar azalarak 102 milyar 121,0 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 287,8milyon dolar artarak 68 milyar 287,3 milyon dolara ulaştı.Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 804 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 157 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 352 milyon dolar artış gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/merkez-bankasi-rezervleri-7-haftadir-yukseliste-1074536912.html
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döviz, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
döviz, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
Döviz mevduatı 1.1 milyar dolar azaldı
19:54 10.08.2023 (güncellendi: 19:55 10.08.2023) Abone ol
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 63,1 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 543,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ağustos ile sona eren haftada 170 milyar 408,3 milyon dolara geldi.
ekonomim.com'un aktardığına
göre gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 422,8 milyon dolar azalarak 102 milyar 121,0 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 287,8milyon dolar artarak 68 milyar 287,3 milyon dolara ulaştı.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 804 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 157 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 352 milyon dolar artış gösterdi.