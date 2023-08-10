https://sputniknews.com.tr/20230810/doviz-mevduati-11-milyar-dolar-azaldi-1074543989.html

Döviz mevduatı 1.1 milyar dolar azaldı

Döviz mevduatı 1.1 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 63,1 milyon dolar düşüş gösterdi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T19:54+0300

2023-08-10T19:54+0300

2023-08-10T19:55+0300

ekonomi

döviz

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 543,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ağustos ile sona eren haftada 170 milyar 408,3 milyon dolara geldi.ekonomim.com'un aktardığına göre gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 422,8 milyon dolar azalarak 102 milyar 121,0 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 287,8milyon dolar artarak 68 milyar 287,3 milyon dolara ulaştı.Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 804 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 157 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 352 milyon dolar artış gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/merkez-bankasi-rezervleri-7-haftadir-yukseliste-1074536912.html

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