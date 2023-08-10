https://sputniknews.com.tr/20230810/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074525733.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0380 liradan, euro 29,7000 liradan güne başladı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T09:19+0300
2023-08-10T09:19+0300
2023-08-10T09:19+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 27,0360 liradan alınan dolar 27,0380 liradan satılıyor. 29,6980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7000 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,0350 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7020 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 698 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 762 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.600 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 87.67 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.67 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.523 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0380 liradan, euro 29,7000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,0360 liradan alınan dolar 27,0380 liradan satılıyor. 29,6980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7000 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0350 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7020 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 698 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 762 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.600 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 87.67 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.67 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.523 dolar seviyesinde.