https://sputniknews.com.tr/20230810/doga-bilimci-kantarci-akbelenin-topraga-kavusmasi-ancak-bin-yilda-mumkun-olur-1074525400.html

Doğa bilimci Kantarcı: Akbelen’in toprağa kavuşması ancak bin yılda mümkün olur

Doğa bilimci Kantarcı: Akbelen’in toprağa kavuşması ancak bin yılda mümkün olur

Doğa bilimci Kantarcı, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin orman ekosistemini, zeytinlikleri uzun sürede yok edeceğini ve tüm bunların köylünün göç etmesine... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T09:25+0300

2023-08-10T09:25+0300

2023-08-10T09:25+0300

ankara'dan haber var

radyo

akbelen ormanı

doğa

maden

maden ocağı

enflasyon

ekonomi

dış ticaret açığı

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074525244_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a8bc051186739237cbddaf170eb96a80.jpg

Doğa Bilimci Kantarcı: Akbelen’in toprağa kavuşması ancak 1000 yılda mümkün olur Doğa Bilimci Kantarcı: Akbelen’in toprağa kavuşması ancak 1000 yılda mümkün olur

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Doğa bilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Kalkınma Ekonomisti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral oldu.‘Ne yeraltı suyu kaldı ne de köylünün tarlası’Kömür çıkarırken ‘açık ocak’ kullanılmasının yer altı sularından tarlalara birçok şeyi olumsuz etkilediğini bildiren Kantarcı, şunları kaydetti:‘Yapılan kamu yararına aykırı’Akbelen Ormanı’nda yapılanın kamu yararına aykırı olduğunu dile getiren Kantarcı, “Bir ekonomik değeri kazanmak için ekolojik olarak maliyeti nedir diye bakmak lazım. Halkın beslenmesi, geçinmesi ve devamlılığı bakımından da. Kamu yararına aykırı olan şeyi yapamazsınız. Buradaki işlem kamu yararına değil, kamuya karşı olan bir işlem. Birileri cebine para koyacak, ona karşılık da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin filanca yerindeki altın madenine girilecek ortalık rezil edilecek; falan yerdeki orman yok edilecek, kömür çıkarılacak… Bunlar doğru işler değil” dedi.‘Türkiye yüksek dış ticaret açığı veriyor’Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral ise Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekerek, şunları söyledi:'Yurt dışından alınan borç ile yatırım yapılmalıydı’Türkiye’nin yurtdışından aldığı borç ile yatırım yapmadığını savunan Soral, “Türkiye bu borçla teknolojiye, eğitim sistemine, imalat sanayiine, tarıma yatırım yapmadı. Bunları planlı bir biçimde kar eden ve her sene üretimini artıran aynı anda katma değerini de artıran bir ekonomik model uygulamadı. Yurt dışından borçlandı ve bunu harcadı” diye konuştu.

akbelen ormanı

doğa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

radyo, akbelen ormanı, doğa, maden, maden ocağı, enflasyon, ekonomi, dış ticaret açığı, bm, faiz, kur, altın, аудио, borç