https://sputniknews.com.tr/20230810/diyarbakirda-deprem-1074537196.html

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T15:42+0300

2023-08-10T15:42+0300

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türkiye

deprem

diyarbakır

afad

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1074514574.html

türkiye

diyarbakır

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