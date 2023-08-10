https://sputniknews.com.tr/20230810/diyarbakirda-deprem-1074537196.html
Diyarbakır'da deprem
Diyarbakır'da deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T15:42+0300
2023-08-10T15:42+0300
2023-08-10T16:19+0300
türkiye
deprem
diyarbakır
afad
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1074514574.html
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deprem oldu,deprem mi oldu,diyarbakır deprem
Diyarbakır'da deprem
15:42 10.08.2023 (güncellendi: 16:19 10.08.2023) Abone ol
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.