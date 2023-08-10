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https://sputniknews.com.tr/20230810/cinde-sel-tehlikesi-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1074544477.html
Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 'kırmızı' alarm verildi
Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 'kırmızı' alarm verildi
Çin'in kuzeydoğusundaki Heylonciang eyaletinde Khanun Tayfunu'nun etkisiyle artan yağış nedeniyle iki bölgede sel tehlikesine karşı "acil durum" uyarısı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:20+0300
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Çin'in Heylongciang eyaletinde sel tehlikesi nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.Eyalet meteoroloji merkezi, gün içinde Ciamusi iline bağlı Tangyüen ilçesi ile Çitayhı iline bağlı Boli ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarının 100 milimetreyi aşmasının beklendiğini bildirdi.Sel tehlikesi nedeniyle her iki bölgede de "kırmızı alarm" ilan edildi. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin Hıgang, Ciamusi, Şuangyaşan, Cişi ve Mudanciang şehirlerinde yarın akşama kadar metrekareye 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor.Cişi ve Mudanciang'ın bazı bölgelerinde yağış miktarının 110 milimetreye kadar çıkacağı öngörülüyor.Kuzeydoğu eyaletlerini yoğun şekilde etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle Heylongciang eyaletini kateden Songhua Nehri'nin bazı bölümlerinde su seviyesi tehlikeli şekilde arttı.Eyaletteki yağış ve sellerden şimdiye dek 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.Heylongciang'da 2 Ağustos'tan bu yana şiddetli fırtına ve yağış 6 şehirdeki 37 ilçede sellere yol açtı. Çin'in önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan bölgede 258 bin hektar tarım alanı zarar görürken, 23 bin 708 mesken hasara uğradı, 149 köprü kullanılamaz hale geldi.
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çin, heylongciang
çin, heylongciang

Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 'kırmızı' alarm verildi

20:20 10.08.2023
© AFP 2023Çin'de sel felaketi
Çin'de sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heylonciang eyaletinde Khanun Tayfunu'nun etkisiyle artan yağış nedeniyle iki bölgede sel tehlikesine karşı "acil durum" uyarısı yapıldı.
Çin'in Heylongciang eyaletinde sel tehlikesi nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.
Eyalet meteoroloji merkezi, gün içinde Ciamusi iline bağlı Tangyüen ilçesi ile Çitayhı iline bağlı Boli ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarının 100 milimetreyi aşmasının beklendiğini bildirdi.
Sel tehlikesi nedeniyle her iki bölgede de "kırmızı alarm" ilan edildi. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.
Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin Hıgang, Ciamusi, Şuangyaşan, Cişi ve Mudanciang şehirlerinde yarın akşama kadar metrekareye 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor.
Cişi ve Mudanciang'ın bazı bölgelerinde yağış miktarının 110 milimetreye kadar çıkacağı öngörülüyor.
Kuzeydoğu eyaletlerini yoğun şekilde etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle Heylongciang eyaletini kateden Songhua Nehri'nin bazı bölümlerinde su seviyesi tehlikeli şekilde arttı.
Eyaletteki yağış ve sellerden şimdiye dek 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Heylongciang'da 2 Ağustos'tan bu yana şiddetli fırtına ve yağış 6 şehirdeki 37 ilçede sellere yol açtı. Çin'in önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan bölgede 258 bin hektar tarım alanı zarar görürken, 23 bin 708 mesken hasara uğradı, 149 köprü kullanılamaz hale geldi.
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