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https://sputniknews.com.tr/20230810/bodrumda-gonullu-dalgiclar-denizin-dibini-temizledi-1074521790.html
Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi
Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi
Bodrum Belediyesi'nce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, dalgıç, deniz, temizlik, bodrum belediyesi
фото, fotoğraf, dalgıç, deniz, temizlik, bodrum belediyesi

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar denizin dibini temizledi

02:08 10.08.2023
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Bodrum Belediyesi'nce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı.
© AA / Bodrum Belediyesi

​​​​​​​Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı.

​​​​​​​Muğla&#x27;nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Bodrum Belediyesi

​​​​​​​Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı.

© AA / Bodrum Belediyesi

Bodrum Belediyesi'nce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

Bodrum Belediyesi&#x27;nce &quot;Denize en çok mavi yakışır&quot; sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi&#x27;nde devam etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Bodrum Belediyesi

Bodrum Belediyesi'nce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

© AA / Bodrum Belediyesi

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Bodrum Belediyesi

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

© AA / Bodrum Belediyesi

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı.

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Bodrum Belediyesi

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı.

© AA / Bodrum Belediyesi

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi&#x27;ne nakledildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Bodrum Belediyesi

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

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