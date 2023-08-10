'Biden, Kiev'e destek için ABD Kongresi'nden 10 milyar dolar isteyecek'

Washington'dan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Ukrayna'yı Rusya'yla süren çatışmalarda daha fazla desteklemek için Kongre'den bir kez daha kaynak tahsis edilmesini istemeye hazırlanıyor.



ABD'li kaynak, Biden'ın talep etmeyi planladığı tutarın 10 milyar doların üzerinde olmasının beklendiğini ifade etti.



Kaynak, Biden'ın bunun için Kongre'ye bugün başvuruda bulunmasının planlandığını aktardı.



Beyaz Saray'ın Kiev'e askeri ve mali yardıma devam etmesi bazı ABD'li siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanıyor.



Nitekim ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtmişti.



Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürmüştü.