Biden iklim kriziyle ilgili 'pratikte' ulusal acil durum ilan ettiğini söyledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230810/biden-iklim-kriziyle-ilgili-pratikte-ulusal-acil-durum-ilan-ettigini-soyledi-1074520139.html
Biden iklim kriziyle ilgili 'pratikte' ulusal acil durum ilan ettiğini söyledi
Biden iklim kriziyle ilgili 'pratikte' ulusal acil durum ilan ettiğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle ilgili fiilen ulusal acil durum ilan etmediği halde "pratikte" ulusal acil durum ilan ettiğini savundu. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T00:18+0300
2023-08-10T00:18+0300
dünya
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073482283_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_a659cfb40c49bbdb25f8da41e0d2d331.jpg
Biden, The Weather Channel'a verdiği röportajda iklim değişikliği, temiz enerji ve çevre politikaları hakkındaki soruları yanıtladı.Sunucunun iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Biden, "Bunu çoktan yaptım" dedi.Biden, Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmalarını ve iklim kriziyle mücadelede attıkları adımları örnek verdi ve iklim krizinin insanlık için "varoluşsal bir tehdit" olduğu mesajını yeniledi.Sunucunun, gerçekten ulusal acil durum ilan edip etmediğini yeniden sorması üzerine Biden, "Pratikte evet" yanıtını verdi.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de CNN'e yaptığı açıklamada, Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin üretimini teşvik etmek için uygulamaya koyduğu kararına atıfta bulunduğunu söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi de Biden'ın, iklim değişikliğiyle mücadeleye verdiği öncelik konusunda net olduğunu savundu.Çevreciler ulusal acil durum ilanı için bastırıyorBu hafta güneybatı eyaletlerini dolaşarak iklim değişikliği ve çevre politikaları hakkında bir dizi adım duyuran Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıklıkla mesajlar veriyor.Ancak Biden, iklim kriziyle mücadelede federal düzeyde kapsamlı adımlar atılmasını, yeni yetkilerin önünün açılmasını ve temiz enerji kaynakları için ek fonlar ayrılmasını gerektirecek ulusal acil durum ilanında henüz bulunmadı.Çevreciler, iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan etmesi için başkanlığının ilk günlerinden beri Biden'a baskı yapıyor.Biden'ın Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin vermesine çevreciler "ihanet" şeklinde tepki vermişti.Başkan'ın son sözlerinden sonra çevreciler Biden'ı "pratikte değil, gerçekte" ulusal acil durum ilan etmeye çağırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073482283_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_6f32634c7481a976cbc53356003c6635.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden
joe biden

Biden iklim kriziyle ilgili 'pratikte' ulusal acil durum ilan ettiğini söyledi

00:18 10.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle ilgili fiilen ulusal acil durum ilan etmediği halde "pratikte" ulusal acil durum ilan ettiğini savundu.
Biden, The Weather Channel'a verdiği röportajda iklim değişikliği, temiz enerji ve çevre politikaları hakkındaki soruları yanıtladı.
Sunucunun iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Biden, "Bunu çoktan yaptım" dedi.
Biden, Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmalarını ve iklim kriziyle mücadelede attıkları adımları örnek verdi ve iklim krizinin insanlık için "varoluşsal bir tehdit" olduğu mesajını yeniledi.
Sunucunun, gerçekten ulusal acil durum ilan edip etmediğini yeniden sorması üzerine Biden, "Pratikte evet" yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de CNN'e yaptığı açıklamada, Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin üretimini teşvik etmek için uygulamaya koyduğu kararına atıfta bulunduğunu söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi de Biden'ın, iklim değişikliğiyle mücadeleye verdiği öncelik konusunda net olduğunu savundu.

Çevreciler ulusal acil durum ilanı için bastırıyor

Bu hafta güneybatı eyaletlerini dolaşarak iklim değişikliği ve çevre politikaları hakkında bir dizi adım duyuran Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıklıkla mesajlar veriyor.
Ancak Biden, iklim kriziyle mücadelede federal düzeyde kapsamlı adımlar atılmasını, yeni yetkilerin önünün açılmasını ve temiz enerji kaynakları için ek fonlar ayrılmasını gerektirecek ulusal acil durum ilanında henüz bulunmadı.
Çevreciler, iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan etmesi için başkanlığının ilk günlerinden beri Biden'a baskı yapıyor.
Biden'ın Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin vermesine çevreciler "ihanet" şeklinde tepki vermişti.
Başkan'ın son sözlerinden sonra çevreciler Biden'ı "pratikte değil, gerçekte" ulusal acil durum ilan etmeye çağırdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала