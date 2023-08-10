https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-simsek-moodys-turkiyenin-kredi-gorunumu-acisindan-olumlu-degerlendirme-yapti-1074535741.html

Bakan Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi görünümü açısından olumlu değerlendirme yaptı

Bakan Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi görünümü açısından olumlu değerlendirme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T14:19+0300

2023-08-10T14:19+0300

2023-08-10T14:46+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

moody's

kredi notu

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230707/sp-turkiyede-para-politikasindaki-degisim-rezervleri-artirabilir-1073293825.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, moody's, kredi notu