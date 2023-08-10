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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bakan Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi görünümü açısından olumlu değerlendirme yaptı
Bakan Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi görünümü açısından olumlu değerlendirme yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:19+0300
2023-08-10T14:46+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
moody's
kredi notu
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230707/sp-turkiyede-para-politikasindaki-degisim-rezervleri-artirabilir-1073293825.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, moody's, kredi notu
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, moody's, kredi notu

Bakan Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi görünümü açısından olumlu değerlendirme yaptı

14:19 10.08.2023 (güncellendi: 14:46 10.08.2023)
© AA / Aytaç ÜnalMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.
Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz."

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