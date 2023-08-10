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Bahçeli'ye teslim edildi: MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
Bahçeli'ye teslim edildi: MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:42+0300
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türkiye
yerel seçim
mhp
devlet bahçeli
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Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçerken partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. MHP, yerel seçimler için şarkısını belirledi.Mustafa Yıldızdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" ifadelerini kullandı.MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."
https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-parti-olaganustu-kongresi-7-ekimde-1074496963.html
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yerel seçim, mhp, devlet bahçeli
yerel seçim, mhp, devlet bahçeli

Bahçeli'ye teslim edildi: MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu

12:42 10.08.2023
© AAMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.
Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçerken partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. MHP, yerel seçimler için şarkısını belirledi.
Mustafa Yıldızdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" ifadelerini kullandı.
MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:
"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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