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Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullanmıştı.
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Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

23:28 10.08.2023 (güncellendi: 23:34 10.08.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Partiye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."
Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullanmıştı.
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