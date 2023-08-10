Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

"Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Partiye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."