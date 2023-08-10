Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
23:28 10.08.2023 (güncellendi: 23:34 10.08.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Partiye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."
Cnn Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. pic.twitter.com/W6PhIzF6ve— İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) August 10, 2023
Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullanmıştı.