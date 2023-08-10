https://sputniknews.com.tr/20230810/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1074539015.html

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 16.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

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antalya

deprem

afad

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından paylaşılan bilgiye göre Antalya Gazipaşa'da 12,44 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de saat 15.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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antalya, deprem, afad