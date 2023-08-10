https://sputniknews.com.tr/20230810/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1074539015.html
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 16.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:29+0300
2023-08-10T16:29+0300
2023-08-10T16:37+0300
antalya
deprem
afad
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından paylaşılan bilgiye göre Antalya Gazipaşa'da 12,44 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de saat 15.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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antalya, deprem, afad
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
16:29 10.08.2023 (güncellendi: 16:37 10.08.2023) Abone ol
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 16.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından paylaşılan bilgiye göre Antalya Gazipaşa'da 12,44 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de saat 15.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.