Almanya: Tunus'la işbirliği göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230810/almanya-tunusla-isbirligi-gocmenler-konusunda-insan-haklarina-saygiyla-baglantili-1074522305.html
Almanya: Tunus'la işbirliği göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı
Almanya: Tunus'la işbirliği göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı
Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul, ülkesi ile Tunus arasındaki işbirliğinin "düzensiz göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T02:50+0300
2023-08-10T02:50+0300
dünya
almanya
afrika
avrupa
tunus
göçmenler
göçmenler
yasadışı göçmenler
düzensiz göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg
Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamalarda, Keul'un, ülkeye gerçekleştirdiği birkaç günlük temasları kapsamında Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Munir Bin Recibe ile bir araya geldiği belirtildi.Keul'un, yoğun düzensiz göç dalgasına karşı uzlaşmacı bir tutum sergilemenin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Bin Recibe'nin de Tunus'taki siyasi sürece ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Keul'un görüşmede, "Tunus'ta son zamanlarda gündeme gelen düzensiz göçmenlerin akıbetiyle ilgili dehşet verici raporlara" değindiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca Keul'un, "Göç konusunda Tunus'la ikili işbirliği, göçmen ve sığınmacılar konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılıdır" dediğine işaret edildi.Tunus'un, çölde kaderine terk ettiği ve çoğu savaş ve yoksulluktan kaçan sahra altı Afrikalılardan oluşan insanların görüntüleri bir süredir sosyal medyada paylaşılıyor.Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.
almanya
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf2b070cb533d928772887bba972711.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, afrika, avrupa, tunus, göçmenler, göçmenler, yasadışı göçmenler, düzensiz göç
almanya, afrika, avrupa, tunus, göçmenler, göçmenler, yasadışı göçmenler, düzensiz göç

Almanya: Tunus'la işbirliği göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı

02:50 10.08.2023
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul, ülkesi ile Tunus arasındaki işbirliğinin "düzensiz göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı" olduğunu söyledi.
Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamalarda, Keul'un, ülkeye gerçekleştirdiği birkaç günlük temasları kapsamında Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Munir Bin Recibe ile bir araya geldiği belirtildi.
Keul'un, yoğun düzensiz göç dalgasına karşı uzlaşmacı bir tutum sergilemenin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Bin Recibe'nin de Tunus'taki siyasi sürece ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Keul'un görüşmede, "Tunus'ta son zamanlarda gündeme gelen düzensiz göçmenlerin akıbetiyle ilgili dehşet verici raporlara" değindiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Keul'un, "Göç konusunda Tunus'la ikili işbirliği, göçmen ve sığınmacılar konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılıdır" dediğine işaret edildi.
Tunus'un, çölde kaderine terk ettiği ve çoğu savaş ve yoksulluktan kaçan sahra altı Afrikalılardan oluşan insanların görüntüleri bir süredir sosyal medyada paylaşılıyor.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала