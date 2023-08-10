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AK Parti Sözcüsü Çelik: Eminim bütün vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetti' noktasına geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Eminim bütün vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetti' noktasına geldi
MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlandıkları bir tablo var. Gelinen noktada... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T17:38+0300
2023-08-10T18:13+0300
ak parti
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
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Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
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ak parti, ömer çelik, ak parti myk toplantısı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Eminim bütün vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetti' noktasına geldi

17:38 10.08.2023 (güncellendi: 18:13 10.08.2023)
© AAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlandıkları bir tablo var. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına gelmiştir" dedi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
"Recep Tayyip Erdoğan, emanete sonuna kadar sahip çıkmıştır. Allah mesaisini bereketlendirsin. Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı küresel bir inisiyatif oluyor. Türkiye'nin ulaştığı sıfır atık seviyesi, 200 binin üzerinde ailenin, 1 yıllık enerji ihtiyacına tekabül etmektedir. Çevreye yağacağımız her katkı, dünyamızın ve doğamızın cömertliğiyle anında geri dönmektedir. Hanımefendinin başlattığı bu inisiyatif, küresel bir inisiyatif haline gelmiştir.
Seçim sonuçlarının reddi, ortaya çıkan seçim sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından ve darbelere destek vermek bakımından CHP’nin kötü bir sabıkası var. Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlandıkları bir tablo var. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına gelmiştir.
Cumhurbaşkanımızın son Körfez seyahatinde BAYKAR İle Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde imzalanan en büyük savunma ve havacılık anlaşmasıdır.
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılması ile ilgili eylemelere 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde bazı devletlerin destek vermesinin ifade özgürlüğü ile hiçbir ilgisi yoktur.
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