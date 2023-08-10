https://sputniknews.com.tr/20230810/abdulkadir-selvi-imamoglu-anketini-paylasti-kazanacak-mi-1074524176.html

Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu' anketini paylaştı: Kazanacak mı?

Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu' anketini paylaştı: Kazanacak mı?

Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarını çok yakın tahmin eden Betimar Araştırma'nın İstanbul seçimleriyle ilgili anketini paylaştı. Ankete katılanların, yüzde... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T07:33+0300

2023-08-10T07:33+0300

2023-08-10T07:34+0300

politika

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

anket

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CHP'de “değişim ve yenilenme” tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağı merak ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Anketten ne çıktı, İmamoğlu kazanacak mı kaybedecek mi" başlıklı yazısında, "İmamoğlu yurt gezilerine çıkınca, gözü CHP Genel Başkanlığı koltuğunda yorumları yapıldı. Son göstergeler ise rotayı İstanbul’a çevirdiği yönünde" ifadelerine yer verdi.Selvi, Betimar Araştırma'nın İmamoğlu hakkında 31 Temmuz-2 Ağustos arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçları paylaştı.İmamoğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde 35.9Selvi yazsının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti:Betimar, İstanbul halkına “Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 35.9’u “Başarılı” diyor. “Başarısız” diyenlerin oranı ise yüzde 40.5. “Ne başarılı ne başarısız” diyenler yüzde 12 çıkarken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 11.6 çıkıyor. Betimar Araştırma’nın sahibi Gürkan Duman bu yüzde 11.6’nın çok önemli olduğunu söylüyor. İmamoğlu cevap yok diyenlere odaklanmalı. Eğer bunlar oy vermeyecek olursa işi zor demektir.Ankete katılanların yüzde 38.7’si yeni seçimde de Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyor. Dikkat ederseniz bu oran “Başarılı buluyorum” diyenlerden 2.8 daha yüksek. Başarısız bulsalar da başta ideolojik nedenler olmak üzere çeşitli gerekçelerle İmamoğlu’na yine oy veririm diyen bir kitle var. 'Oy vermem diyenler' yüzde 43.6“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 43.6 çıkıyor. Bu oran da “İmamoğlu başarısız” diyenlerden 3.1 puan fazla. Söz konusu oy verme olunca “Cevap yok” diyenlerin oranı azalıyor. Herkes kendi safına geçiyor.Seçmen sadakatini ölçme adına anketin alt verileri de önemli ipuçları taşıyor. CHP seçmeninin yüzde 77.9’u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 67’si, Yeşil Sol Parti seçmeninin yüzde 61’i İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor. Seçmen sadakatinin devamını göstermesi açısından bu veriler önemli ama özellikle Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti seçmeninin desteğindeki gerileme dikkat çekici. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde bu oranlar yüzde 80 ve üzerindeydi. Şimdi yüzde 60 seviyesine gerilemiş durumda.Eğer ittifaklar kurulamazsa seçimlere partiler kendi adaylarıyla girecek. Peki bu durumda ne çıkıyor? Partiler kendi adaylarıyla girdiği takdirde AK Parti yüzde 28.3, CHP yüzde 25.5, Yeşil Sol Parti yüzde 7.2, MHP yüzde 6.6, İYİ Parti yüzde 6.2 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi de yüzde 5.7’yle İstanbul’da önemli bir varlık gösteriyor. Son seçimde İstanbul’da yüzde 4 oy alan TİP yüzde 2.3 çıkarken, diğer yüzde 4.6 ve parti belirtmeyen yüzde 13.6. Partilerin diğer ve parti belirtemeyen yüzde 18.2’lik seçmen kitlesini mercek altına almaları gerekiyor. Yüzde 18’i yanına çeken seçimin galibi olur."

https://sputniknews.com.tr/20230808/abdulkadir-selvi-yazdi-memur-ve-emekli-zamminda-takvim-ortaya-cikti-1074463816.html

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abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, anket