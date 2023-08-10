https://sputniknews.com.tr/20230810/abdli-eski-istihbaratci-bidenin-putine-dair-sozleri-ukraynayla-ilgili-hakikati-ortaya-cikardi-1074545522.html
ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı
ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybettiğini söyleyen... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T21:23+0300
2023-08-10T21:23+0300
2023-08-10T21:23+0300
ukrayna krizi
abd
abd
scott ritter
joe biden
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068264765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4234c9a31693e54b470c4fa48e9d182.jpg
U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına konuk olan Ritter, Biden'ın Ukrayna'ya yapılan yardımları meşru kılmak için halkı kandırdığını belirtti.Ritter, "Biden, 'Putin kaybetti!' dediğinde, o (Putin) da televizyonun karşısına oturup 'Bunu bilmiyordum! Bunu söylediğin için teşekkürler Joe. Teslim oluyorum!' demeyecek. ABD'li siyasetçilerin açıklamaları hakikati hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.Ritter, Batı'daki siyasetçilerin bu şekilde davranarak insanların ağzını kapatmak ve onlara gerçekleri görme fırsatı vermemek istediğinin altını çizdi.Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın hakikati bildiğini belirten eski istihbaratçı, tüm bunları insanların fazla soru sormaması için uygulanan basit bir politika olarak niteledi.Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 Haziran'dan bu yana karşı saldırı yürüten Ukrayna ordusunun hiçbir cephede başarı elde edemediğini vurgulamıştı.Batı basınındaki analizlerde de, Ukraynalı güçlerin 2 ayı aşkın süre boyunca kaydadeğer bir ilerleme sağlayamadığına ve taktik değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekilmişti.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068264765_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6705b9069899259b952dad2ca329bb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, scott ritter, joe biden, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
abd, abd, scott ritter, joe biden, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı
Abone ol
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybettiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD halkını kandırdığını ifade etti.
U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına konuk olan Ritter, Biden'ın Ukrayna'ya yapılan yardımları meşru kılmak için halkı kandırdığını belirtti.
Ritter, "Biden, 'Putin kaybetti!' dediğinde, o (Putin) da televizyonun karşısına oturup 'Bunu bilmiyordum! Bunu söylediğin için teşekkürler Joe. Teslim oluyorum!' demeyecek. ABD'li siyasetçilerin açıklamaları hakikati hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.
Ritter, Batı'daki siyasetçilerin bu şekilde davranarak insanların ağzını kapatmak ve onlara gerçekleri görme fırsatı vermemek istediğinin altını çizdi.
Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın hakikati bildiğini belirten eski istihbaratçı, tüm bunları insanların fazla soru sormaması için uygulanan basit bir politika olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 Haziran'dan bu yana karşı saldırı yürüten Ukrayna ordusunun hiçbir cephede başarı elde edemediğini vurgulamıştı.
Batı basınındaki analizlerde de, Ukraynalı güçlerin 2 ayı aşkın süre boyunca kaydadeğer bir ilerleme sağlayamadığına ve taktik değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekilmişti.