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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/abdli-eski-istihbaratci-bidenin-putine-dair-sozleri-ukraynayla-ilgili-hakikati-ortaya-cikardi-1074545522.html
ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı
ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybettiğini söyleyen... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T21:23+0300
2023-08-10T21:23+0300
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U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına konuk olan Ritter, Biden'ın Ukrayna'ya yapılan yardımları meşru kılmak için halkı kandırdığını belirtti.Ritter, "Biden, 'Putin kaybetti!' dediğinde, o (Putin) da televizyonun karşısına oturup 'Bunu bilmiyordum! Bunu söylediğin için teşekkürler Joe. Teslim oluyorum!' demeyecek. ABD'li siyasetçilerin açıklamaları hakikati hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.Ritter, Batı'daki siyasetçilerin bu şekilde davranarak insanların ağzını kapatmak ve onlara gerçekleri görme fırsatı vermemek istediğinin altını çizdi.Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın hakikati bildiğini belirten eski istihbaratçı, tüm bunları insanların fazla soru sormaması için uygulanan basit bir politika olarak niteledi.Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 Haziran'dan bu yana karşı saldırı yürüten Ukrayna ordusunun hiçbir cephede başarı elde edemediğini vurgulamıştı.Batı basınındaki analizlerde de, Ukraynalı güçlerin 2 ayı aşkın süre boyunca kaydadeğer bir ilerleme sağlayamadığına ve taktik değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekilmişti.
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ABD'li eski istihbaratçı: Biden'ın Putin'e dair sözleri Ukrayna'yla ilgili hakikati ortaya çıkardı

21:23 10.08.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
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Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybettiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD halkını kandırdığını ifade etti.
U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına konuk olan Ritter, Biden'ın Ukrayna'ya yapılan yardımları meşru kılmak için halkı kandırdığını belirtti.
Ritter, "Biden, 'Putin kaybetti!' dediğinde, o (Putin) da televizyonun karşısına oturup 'Bunu bilmiyordum! Bunu söylediğin için teşekkürler Joe. Teslim oluyorum!' demeyecek. ABD'li siyasetçilerin açıklamaları hakikati hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.
Ritter, Batı'daki siyasetçilerin bu şekilde davranarak insanların ağzını kapatmak ve onlara gerçekleri görme fırsatı vermemek istediğinin altını çizdi.
Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın hakikati bildiğini belirten eski istihbaratçı, tüm bunları insanların fazla soru sormaması için uygulanan basit bir politika olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 Haziran'dan bu yana karşı saldırı yürüten Ukrayna ordusunun hiçbir cephede başarı elde edemediğini vurgulamıştı.
Batı basınındaki analizlerde de, Ukraynalı güçlerin 2 ayı aşkın süre boyunca kaydadeğer bir ilerleme sağlayamadığına ve taktik değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekilmişti.
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