https://sputniknews.com.tr/20230810/50-yilin-ardindan-ilk-kez-aya-inis-yapacak-rus-luna-25-uzay-istasyonu-1074542596.html

50 yılın ardından ilk kez Ay'a iniş yapacak Rus Luna-25 uzay istasyonu

50 yılın ardından ilk kez Ay'a iniş yapacak Rus Luna-25 uzay istasyonu

11 Ağustos'ta Rusya yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez Ay'a Luna-25 uzay aracını gönderecek. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T18:49+0300

2023-08-10T18:49+0300

2023-08-10T19:17+0300

multimedya

infografik

ay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden fırlatılacak Luna-25'in, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan tarihteki ilk uzay istasyonu olması bekleniyor. Misyonun ana görevleri yumuşak iniş teknolojilerini test etmek, Ay'ın iç yapısını incelemek ve su kaynakları keşfetmek. Luna-25 uzay istasyonu ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, ay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика