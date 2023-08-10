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50 yılın ardından ilk kez Ay'a iniş yapacak Rus Luna-25 uzay istasyonu
50 yılın ardından ilk kez Ay'a iniş yapacak Rus Luna-25 uzay istasyonu
11 Ağustos'ta Rusya yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez Ay'a Luna-25 uzay aracını gönderecek. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden fırlatılacak Luna-25'in, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan tarihteki ilk uzay istasyonu olması bekleniyor. Misyonun ana görevleri yumuşak iniş teknolojilerini test etmek, Ay'ın iç yapısını incelemek ve su kaynakları keşfetmek. Luna-25 uzay istasyonu ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика
infografik, ay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика

50 yılın ardından ilk kez Ay'a iniş yapacak Rus Luna-25 uzay istasyonu

18:49 10.08.2023 (güncellendi: 19:17 10.08.2023)
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11 Ağustos'ta Rusya yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez Ay'a Luna-25 uzay aracını gönderecek.
Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden fırlatılacak Luna-25'in, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan tarihteki ilk uzay istasyonu olması bekleniyor. Misyonun ana görevleri yumuşak iniş teknolojilerini test etmek, Ay'ın iç yapısını incelemek ve su kaynakları keşfetmek.
Luna-25 uzay istasyonu ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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