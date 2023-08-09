Yerlikaya'dan genç motosiklet sürücüsünü 'ölürsen ne yapacağız' diye uyaran polise: 'Başımızın tacı'
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALGenç sürücüyü motosiklet kullanırken dikkati olması yönünde örnek bir şekilde uyaran polis Alper Gökhan Yıldırım
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi. Bakan Yerlikaya "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulüne ilişkin görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını belirtti.
Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2023
“Ama ölürsen ne yapacağız yavrum” sözleri hepimizi duygulandırmıştı.#Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi… pic.twitter.com/qX53xXedG7
Ne olmuştu?
Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisi "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim" dedi.
Motosiklet sürücüsü ise "O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım" diye konuştu.
“Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023
Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı.
İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz🇹🇷
Derdi ceza yazmak değil; 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek,… pic.twitter.com/XPDQwLukOY