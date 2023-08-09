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Yerlikaya'dan genç motosiklet sürücüsünü 'ölürsen ne yapacağız' diye uyaran polise: 'Başımızın tacı'
Yerlikaya'dan genç motosiklet sürücüsünü 'ölürsen ne yapacağız' diye uyaran polise: 'Başımızın tacı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T15:03+0300
2023-08-09T15:03+0300
yaşam
polis
motosiklet
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
genç
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulüne ilişkin görüntüleri paylaştı.Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını belirtti.Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.Ne olmuştu?Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisi "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim" dedi. Motosiklet sürücüsü ise "O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım" diye konuştu.
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polis, motosiklet, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, genç

Yerlikaya'dan genç motosiklet sürücüsünü 'ölürsen ne yapacağız' diye uyaran polise: 'Başımızın tacı'

15:03 09.08.2023
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALGenç sürücüyü motosiklet kullanırken dikkati olması yönünde örnek bir şekilde uyaran polis Alper Gökhan Yıldırım
Genç sürücüyü motosiklet kullanırken dikkati olması yönünde örnek bir şekilde uyaran polis Alper Gökhan Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi. Bakan Yerlikaya "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulüne ilişkin görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını belirtti.
Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisi "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim" dedi.
Motosiklet sürücüsü ise "O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım" diye konuştu.
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