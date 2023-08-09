Uluslararası Yerli Halklar Günü, dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanıyor

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Bunun yanı sıra, BM Yerli Halkların Sorunları Daimi Forumu (UNPFII) ve BM Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü (UNSR) gibi yerli halkların haklarını teşvik etmek için küresel çapta mekanizmalar oluşturuldu.İlk Dünya Yerli Halklar Konferansı 22-23 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlendi. Dünyada kullanılan 7.000 dilin en az % 40'ının tehlike altında olması, okullarda öğretilmemesi ve kamusal alanda kullanılmaması nedeniyle unutulmaya yüz tutmasından dolayı BM Genel Kurulu 2019'da bir karar alarak, 2022-2032 arasındaki yılları "Uluslararası Yerli Dilleri On Yılı" ilan etti.