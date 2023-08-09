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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/ukrayna-ordusu-donetsk-kentini-nato-mermileri-ve-misket-bombalari-ile-bombalamaya-devam-ediyor-1074515531.html
Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor
Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentine 19 adet 155 mm’lik ‘NATO kalibreli’ mermi ateşlediği bildirildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T20:28+0300
2023-08-09T20:29+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
ukrayna krizi
misket bombası
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Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donetsk’in çeşitli bölgelerine ‘NATO kalibresi’ diye bilinen 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşlediğini belirtti.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donetsk'in Petrovskiy, Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy bölgelerine 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşledi.‘Ukrayna ordusu Donetsk’in Kievskiy bölgesini üç misket bombası ile hedef aldı’Temsilcilik daha önce de Ukrayna ordusunun yerel saatle 11.45’te Donetsk’in Kievskiy içesine 155 mm’lik ‘NATO topları’ ile üç adet misket bombası ateşlediğini bildirmişti.
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna krizi, misket bombası
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna krizi, misket bombası

Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor

20:28 09.08.2023 (güncellendi: 20:29 09.08.2023)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentine 19 adet 155 mm’lik ‘NATO kalibreli’ mermi ateşlediği bildirildi.
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donetsk’in çeşitli bölgelerine ‘NATO kalibresi’ diye bilinen 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşlediğini belirtti.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donetsk'in Petrovskiy, Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy bölgelerine 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşledi.

‘Ukrayna ordusu Donetsk’in Kievskiy bölgesini üç misket bombası ile hedef aldı’

Temsilcilik daha önce de Ukrayna ordusunun yerel saatle 11.45’te Donetsk’in Kievskiy içesine 155 mm’lik ‘NATO topları’ ile üç adet misket bombası ateşlediğini bildirmişti.
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