https://sputniknews.com.tr/20230809/ukrayna-ordusu-donetsk-kentini-nato-mermileri-ve-misket-bombalari-ile-bombalamaya-devam-ediyor-1074515531.html
Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor
Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentine 19 adet 155 mm’lik ‘NATO kalibreli’ mermi ateşlediği bildirildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T20:28+0300
2023-08-09T20:28+0300
2023-08-09T20:29+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
ukrayna krizi
misket bombası
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Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donetsk’in çeşitli bölgelerine ‘NATO kalibresi’ diye bilinen 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşlediğini belirtti.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donetsk'in Petrovskiy, Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy bölgelerine 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşledi.‘Ukrayna ordusu Donetsk’in Kievskiy bölgesini üç misket bombası ile hedef aldı’Temsilcilik daha önce de Ukrayna ordusunun yerel saatle 11.45’te Donetsk’in Kievskiy içesine 155 mm’lik ‘NATO topları’ ile üç adet misket bombası ateşlediğini bildirmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna krizi, misket bombası
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna krizi, misket bombası
Ukrayna ordusu Donetsk kentini 'NATO mermileri' ve misket bombaları ile bombalamaya devam ediyor
20:28 09.08.2023 (güncellendi: 20:29 09.08.2023) Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentine 19 adet 155 mm’lik ‘NATO kalibreli’ mermi ateşlediği bildirildi.
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donetsk’in çeşitli bölgelerine ‘NATO kalibresi’ diye bilinen 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşlediğini belirtti.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donetsk'in Petrovskiy, Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy bölgelerine 155 mm’lik 19 adet top mermisi ateşledi.
‘Ukrayna ordusu Donetsk’in Kievskiy bölgesini üç misket bombası ile hedef aldı’
Temsilcilik daha önce de Ukrayna ordusunun yerel saatle 11.45’te Donetsk’in Kievskiy içesine 155 mm’lik ‘NATO topları’ ile üç adet misket bombası ateşlediğini bildirmişti.