https://sputniknews.com.tr/20230809/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-artirildi-1074508914.html
Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı
Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı
İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:42+0300
2023-08-09T16:42+0300
2023-08-09T16:42+0300
ekonomi
bilet
uçak
zam
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Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.Temmuzda da artmıştıGeçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/arastirma-avrupada-ucakla-seyahat-tren-alternatifinden-daha-ucuz-1073792017.html
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bilet, uçak, zam
Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı
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İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.
İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Temmuzda da artmıştı
Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.