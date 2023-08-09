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https://sputniknews.com.tr/20230809/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-artirildi-1074508914.html
Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı
Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı
İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:42+0300
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ekonomi
bilet
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Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.Temmuzda da artmıştıGeçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/arastirma-avrupada-ucakla-seyahat-tren-alternatifinden-daha-ucuz-1073792017.html
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bilet, uçak, zam
bilet, uçak, zam

Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı

16:42 09.08.2023
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.

İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Temmuzda da artmıştı

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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Araştırma: Avrupa'da uçakla seyahat tren alternatifinden daha ucuz
21 Temmuz, 09:34
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