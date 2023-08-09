https://sputniknews.com.tr/20230809/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-artirildi-1074508914.html

Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı

Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı

İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:42+0300

2023-08-09T16:42+0300

2023-08-09T16:42+0300

ekonomi

bilet

uçak

zam

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Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.Temmuzda da artmıştıGeçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/arastirma-avrupada-ucakla-seyahat-tren-alternatifinden-daha-ucuz-1073792017.html

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