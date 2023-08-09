TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ayakta kalma ömrü ortalama 3 yıla düştü

“Bugüne kadar yapılanlar tabii iyi niyetle yapılıyor, memleket için yapılıyor. Ateşle, terörle, yangınla mücadele eden bir ülke konumundayız. Hepimiz burada aynı külfeti, aynı nimeti paylaşmak zorundayız. Siz birisini 40-45 yaşında emekli edersiniz, öbürü 90 yaşına kadar çalışır. BAĞ-KUR’’lu cezalandırıldı. Esas olan şey kuralların koyulması. Göç yolda düzelmez. O zaman bir aksaklık olur ve o aksaklık en alt kademeden en üste kadar sirayet eder. Ortak paydada nimeti de külfeti de paylaşırsak kimse bundan rahatsızlık duymaz.”