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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://sputniknews.com.tr/20230809/tesk-baskani-palandoken-esnafin-ayakta-kalma-omru-ortalama-3-yila-dustu-1074498631.html
TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ayakta kalma ömrü ortalama 3 yıla düştü
TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ayakta kalma ömrü ortalama 3 yıla düştü
TESK Başkanı Palandöken, esnafın dükkanını açtıktan 6 ay sonra kapatmaya başladığını, 3 yıldır dükkanını açık tutan bir esnafın ise başarılı sayılması... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ortalama ayakta kalma ömrü 3 yıla düştü
TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ortalama ayakta kalma ömrü 3 yıla düştü
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sorunlarını ve taleplerini Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında anlattı. Palandöken, şu mesajları verdi:‘3 yıl ayakta kalan ödüllendirilmeli’‘Esnaf krediye ulaşamıyor’‘Esnafın da kiralara dayanacak hali kalmadı’‘Mevsimsel sıcaklığa ekonominin sıcaklığı da eklendi’‘Ticari araçlarda KDV ÖTV kaldırılsın’‘Esnafın emeklilik maaşları düzeltilmeli’
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radyo, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), tesk, emekli maaşı, bağ-kur, akaryakıt, ötv, kdv, kira, stopaj, esnaf, ticari, bendevi palandöken, radyo sputnik, аудио, ekonomi
radyo, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), tesk, emekli maaşı, bağ-kur, akaryakıt, ötv, kdv, kira, stopaj, esnaf, ticari, bendevi palandöken, radyo sputnik, аудио, ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ayakta kalma ömrü ortalama 3 yıla düştü

12:14 09.08.2023
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Esnafın ortalama ayakta kalma ömrü 3 yıla düştü
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- Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik
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TESK Başkanı Palandöken, esnafın dükkanını açtıktan 6 ay sonra kapatmaya başladığını, 3 yıldır dükkanını açık tutan bir esnafın ise başarılı sayılması gerektiğini söyledi. Kiraların esnafın belini büktüğünü ifade eden Palandöken, kirada stopajın kaldırılması talebinde bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sorunlarını ve taleplerini Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında anlattı. Palandöken, şu mesajları verdi:

‘3 yıl ayakta kalan ödüllendirilmeli’

“Şimdi esnafın ömrü 3 sene. 25-30 senelik kimseye rastlayamıyorsunuz. Aslında 6 ay sonra başlıyor kapatmaya. Oraya aldığın eşya heba oluyor. Bunları ‘öldü’ parasına satıyorsun. Dükkanı kapatmakla da kalmıyorsun bundan sonraki yaşamında onu ödemek için mücadele başlıyor. 3 yıl ayakta kalan çok başarılı, ödüllendirilmesi gereken insandır.”

‘Esnaf krediye ulaşamıyor’

“Esnaf finansman ihtiyacını Merkez Birliği aracılığıyla Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden karşılıyordu. Burada da bir sınıflandırma yapıldı. İnsanlar 500 bin liraya gibi bir krediye ulaştı, düşük faizli. Dolayısıyla esnaf hareketlendi. Esnaf pandemiyi geçirdi, durağanlaştı, arkadan deprem felaketi geldi, yine durağanlaştı. Özel bankaların bu işe katkı sunmaması finansmana ulaşmakta zorluk çıkarttı. Bu çok önemli. Üretim yapacak, ülkeye kaynak sağlayacak, ara eleman istihdam edilen en önemli kurum olan esnaf, zanaatkarlar bu sefer sanayi sitelerinde, mobilya sitelerinde yanında çalıştırdığı insanların da ücretinin artmasından kaynaklanan, bununla birlikte paralel yürüyen bir kira mevzusu var.”

‘Esnafın da kiralara dayanacak hali kalmadı’

“İşyerlerinde uygulanan kira stopajı. Hem devletin kaybı oluyor. Örneğin 10 bin lira kiranın vergisini veriyorsunuz. Yüzde 20 de stopaj diyorsunuz, yani kiracı veriyor. 12 bin liraya tutmuş oluyorsunuz. 12 bin liraya dükkan da kalmadı. Esnafın da kiralara dayanacak hali kalmadı”

‘Mevsimsel sıcaklığa ekonominin sıcaklığı da eklendi’

“Ülkede mevsimin sıcağına, bir de ekonomik sıcaklık eklendi. Biz yüksek enflasyonu daha çok Eylül, Ekim, Kasım’da hissederiz sanıyorduk Temmuz’da hissettik. İnsanlara verilen asgari ücretteki artış, memurlara ücret düzeltmesi vs. yeterli olmadı."

‘Ticari araçlarda KDV ÖTV kaldırılsın’

“Diyelim ki narenciye. Antalya bölgesinden geliyor. Yeşillik Hatay’dan geliyor. Ticari araçlara akaryakıtta ÖTV’yi ya da KDV’yi kaldırın da insanlar bir rahat etsin. Devlet belirli yerlerde yapacağı bu kısıtlamayı belki sübvanse etmek suretiyle halka intikal ettirmemesi lazım.”

‘Esnafın emeklilik maaşları düzeltilmeli’

“Bugüne kadar yapılanlar tabii iyi niyetle yapılıyor, memleket için yapılıyor. Ateşle, terörle, yangınla mücadele eden bir ülke konumundayız. Hepimiz burada aynı külfeti, aynı nimeti paylaşmak zorundayız. Siz birisini 40-45 yaşında emekli edersiniz, öbürü 90 yaşına kadar çalışır. BAĞ-KUR’’lu cezalandırıldı. Esas olan şey kuralların koyulması. Göç yolda düzelmez. O zaman bir aksaklık olur ve o aksaklık en alt kademeden en üste kadar sirayet eder. Ortak paydada nimeti de külfeti de paylaşırsak kimse bundan rahatsızlık duymaz.”

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