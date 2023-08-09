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Sıfır araç alacaklara uyarı: Yazı alınmalı
Sıfır araç alacaklara uyarı: Yazı alınmalı
2. el otomobil alırken birçok sürücü aracı ekspertiz yaptırıyor. Ancak sıfır otomobillerde durum aynı değil. Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor. İMAS Başkanı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:36+0300
2023-08-09T10:36+0300
ekonomi
sıfır
sıfır araç
ekspertiz
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Sıfır otomobil alırken genelde ekspertiz yapılmıyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sıfır araç alacaklara önemli uyarılarda bulundu.Milliyet'te yer alan habere göre Ertemel, "Hal böyleyken, kilometre ve yaş fark etmeksizin vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi bir otomobil satıcısından alışveriş yaparak mutlaka satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz" dedi.Ertemel'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle:"Otomobil sıfır kilometre olmasına ve hatta direkt bayiden alınmasına rağmen, kaporta aksamında çoğunlukla fabrika tarafından yapılmış ikinci boya işlemi gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu işlem fabrikasyon olsa dahi, ülkemiz piyasasında araca yapılmış boya ya da benzeri işlemler aracın kıymetini etkilediğinden sorun teşkil edebiliyor.Hal böyleyken, km ve yaş fark etmeksizin vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi bir otomobil satıcısından alışveriş yaparak mutlaka satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz. Zira tabi olduğumuz yönetmeliğe göre yetki belgesi sahibi işletmelerden araç alınırken ekspertiz zorunludur. Ayrıca yine yönetmeliğin satış sonrası zorunlu olan garanti koşulları ile de bu anlamda müşterilerimiz garantili alışveriş yapmaktadır.Bayiden sıfır otomobil alınmasına rağmen böyle bir durumla karşılaşılırsa, işlemin fabrikasyon olduğuna dair bir yazı temin edilmesi faydalı olacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230805/sifir-arac-satisinda-yeni-donem-1074394193.html
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sıfır, sıfır araç, ekspertiz
sıfır, sıfır araç, ekspertiz

Sıfır araç alacaklara uyarı: Yazı alınmalı

10:36 09.08.2023
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA
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2. el otomobil alırken birçok sürücü aracı ekspertiz yaptırıyor. Ancak sıfır otomobillerde durum aynı değil. Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor. İMAS Başkanı Ertemel, "Satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Sıfır otomobil alırken genelde ekspertiz yapılmıyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sıfır araç alacaklara önemli uyarılarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre Ertemel, "Hal böyleyken, kilometre ve yaş fark etmeksizin vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi bir otomobil satıcısından alışveriş yaparak mutlaka satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Ertemel'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle:
"Otomobil sıfır kilometre olmasına ve hatta direkt bayiden alınmasına rağmen, kaporta aksamında çoğunlukla fabrika tarafından yapılmış ikinci boya işlemi gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu işlem fabrikasyon olsa dahi, ülkemiz piyasasında araca yapılmış boya ya da benzeri işlemler aracın kıymetini etkilediğinden sorun teşkil edebiliyor.
Hal böyleyken, km ve yaş fark etmeksizin vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi bir otomobil satıcısından alışveriş yaparak mutlaka satış işleminden önce TSE onaylı ve güvenilir bir ekspertiz merkezinde kontrolden geçirmesini tavsiye ediyoruz. Zira tabi olduğumuz yönetmeliğe göre yetki belgesi sahibi işletmelerden araç alınırken ekspertiz zorunludur. Ayrıca yine yönetmeliğin satış sonrası zorunlu olan garanti koşulları ile de bu anlamda müşterilerimiz garantili alışveriş yapmaktadır.
Bayiden sıfır otomobil alınmasına rağmen böyle bir durumla karşılaşılırsa, işlemin fabrikasyon olduğuna dair bir yazı temin edilmesi faydalı olacaktır."
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
EKONOMİ
Sıfır araç satışında yeni dönem
5 Ağustos, 11:54
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