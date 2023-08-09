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https://sputniknews.com.tr/20230809/sarigul-iktidar-acsin-meclisi-ne-gerekiyorsa-yapalim-acsin-meclisi-emekliye-zam-yapalim-1074508401.html
Sarıgül: İktidar açsın Meclis'i ne gerekiyorsa yapalım, açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım
Sarıgül: İktidar açsın Meclis'i ne gerekiyorsa yapalım, açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Tok iktidarın, aç emeklinin halinden anlamadığını" belirterek "Emekliyi, çarşıyı ve pazarı rahatlatmak için iktidar... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:27+0300
2023-08-09T17:07+0300
mustafa sarıgül
politika
zam
emekli maaşı
öğretmen
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CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, öğretmen atamalarının gecikmeden yapılmasını istedi.Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sadece sıcaktan değil; işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısından kavrulduğunu savundu.Ülkenin asıl sorunu olan ekonomik problemlerin konuşulmadığını belirten Sarıgül, iktidarın, emekliye yıl sonuna kadar "sabret" dediğini iddia etti. "Tok iktidarın, aç emeklinin halinden anlamadığını" ileri süren Sarıgül, "Emekliyi, çarşıyı ve pazarı rahatlatmak için iktidar açsın Meclis'i; ne gerekiyorsa yapalım. Açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım" dedi.Türkiye'de önemli bir barınma sorunu yaşandığını dile getiren Sarıgül, ev sahipleriyle kiracıların arasındaki soruna çözüm bulunmasını istedi.CHP'li Sarıgül, Cumhuriyetin 100. yılında toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çıkarılmasını talep ederek, "Affet Türkiye'm çağrımız, siyasi değil vicdani bir çağrıdır" ifadesini kullandı.Esnafın karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası aldığını söyleyen Sarıgül, "Esnaf hapiste borcunu nasıl ödeyebilir? Karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım" diye konuştu.Mustafa Sarıgül, emniyet mensuplarının çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesini, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya geçirilmesini de istedi.Sarıgül, atama bekleyen öğretmenlerin bulunduğunu da belirterek, "Atanan öğretmen sayısının 100 bine tamamlanması şart. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum bugün, yarın demeyin, geciktirmeyin, öğretmenlerimizin atamasını mutlaka yapın" dedi.
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mustafa sarıgül, zam, emekli maaşı, öğretmen
mustafa sarıgül, zam, emekli maaşı, öğretmen

Sarıgül: İktidar açsın Meclis'i ne gerekiyorsa yapalım, açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım

16:27 09.08.2023 (güncellendi: 17:07 09.08.2023)
© AA / Cem ÖzdelMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Cem Özdel
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Tok iktidarın, aç emeklinin halinden anlamadığını" belirterek "Emekliyi, çarşıyı ve pazarı rahatlatmak için iktidar açsın Meclis'i; ne gerekiyorsa yapalım. Açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, öğretmen atamalarının gecikmeden yapılmasını istedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sadece sıcaktan değil; işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısından kavrulduğunu savundu.
Ülkenin asıl sorunu olan ekonomik problemlerin konuşulmadığını belirten Sarıgül, iktidarın, emekliye yıl sonuna kadar "sabret" dediğini iddia etti. "Tok iktidarın, aç emeklinin halinden anlamadığını" ileri süren Sarıgül, "Emekliyi, çarşıyı ve pazarı rahatlatmak için iktidar açsın Meclis'i; ne gerekiyorsa yapalım. Açsın Meclis'i, emekliye zam yapalım" dedi.
Türkiye'de önemli bir barınma sorunu yaşandığını dile getiren Sarıgül, ev sahipleriyle kiracıların arasındaki soruna çözüm bulunmasını istedi.
CHP'li Sarıgül, Cumhuriyetin 100. yılında toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çıkarılmasını talep ederek, "Affet Türkiye'm çağrımız, siyasi değil vicdani bir çağrıdır" ifadesini kullandı.
Esnafın karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası aldığını söyleyen Sarıgül, "Esnaf hapiste borcunu nasıl ödeyebilir? Karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım" diye konuştu.
Mustafa Sarıgül, emniyet mensuplarının çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesini, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya geçirilmesini de istedi.
Sarıgül, atama bekleyen öğretmenlerin bulunduğunu da belirterek, "Atanan öğretmen sayısının 100 bine tamamlanması şart. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum bugün, yarın demeyin, geciktirmeyin, öğretmenlerimizin atamasını mutlaka yapın" dedi.
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