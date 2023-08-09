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Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?
600 büyük şirketin yıllık raporlarının incelenmesi sonucu, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Rusya kaynaklı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T14:03+0300
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Belgelere göre, 150'den fazla kuruluş Rusya'daki işletmelerinin satışı, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıklarda değer kaybı başta olmak üzere eksi yazdı. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Rusya'daki faaliyetlerine son veren Avrupalı şirketlerin uğradığı zararlar, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, avrupa birliği, rusya, инфографика
infografik, avrupa birliği, rusya, инфографика

Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?

14:03 09.08.2023 (güncellendi: 14:04 09.08.2023)
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600 büyük şirketin yıllık raporlarının incelenmesi sonucu, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Rusya kaynaklı zararlarının en az 100 milyar euro olarak hesaplandığı belirtildi.
Belgelere göre, 150'den fazla kuruluş Rusya'daki işletmelerinin satışı, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıklarda değer kaybı başta olmak üzere eksi yazdı. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Rusya'daki faaliyetlerine son veren Avrupalı şirketlerin uğradığı zararlar, Sputnik'in infografiğinde.
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti? İnfografik - Sputnik Türkiye
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti? İnfografik - Sputnik Türkiye
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