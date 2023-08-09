https://sputniknews.com.tr/20230809/rus-pazarindan-cekilen-avrupali-sirketler-ne-kadar-zarar-etti-1074503191.html
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?
600 büyük şirketin yıllık raporlarının incelenmesi sonucu, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Rusya kaynaklı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T14:03+0300
2023-08-09T14:03+0300
2023-08-09T14:04+0300
multimedya
infografik
avrupa birliği
rusya
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Belgelere göre, 150'den fazla kuruluş Rusya'daki işletmelerinin satışı, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıklarda değer kaybı başta olmak üzere eksi yazdı. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Rusya'daki faaliyetlerine son veren Avrupalı şirketlerin uğradığı zararlar, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, avrupa birliği, rusya, инфографика
infografik, avrupa birliği, rusya, инфографика
Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?
14:03 09.08.2023 (güncellendi: 14:04 09.08.2023) Abone ol
600 büyük şirketin yıllık raporlarının incelenmesi sonucu, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Rusya kaynaklı zararlarının en az 100 milyar euro olarak hesaplandığı belirtildi.
Belgelere göre, 150'den fazla kuruluş Rusya'daki işletmelerinin satışı, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıklarda değer kaybı başta olmak üzere eksi yazdı. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Rusya'daki faaliyetlerine son veren Avrupalı şirketlerin uğradığı zararlar, Sputnik'in infografiğinde.