https://sputniknews.com.tr/20230809/rus-pazarindan-cekilen-avrupali-sirketler-ne-kadar-zarar-etti-1074503191.html

Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?

Rus pazarından çekilen Avrupalı şirketler ne kadar zarar etti?

600 büyük şirketin yıllık raporlarının incelenmesi sonucu, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Rusya kaynaklı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T14:03+0300

2023-08-09T14:03+0300

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multimedya

infografik

avrupa birliği

rusya

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Belgelere göre, 150'den fazla kuruluş Rusya'daki işletmelerinin satışı, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıklarda değer kaybı başta olmak üzere eksi yazdı. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Rusya'daki faaliyetlerine son veren Avrupalı şirketlerin uğradığı zararlar, Sputnik'in infografiğinde.

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