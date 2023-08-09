https://sputniknews.com.tr/20230809/polonya-icisleri-belarusla-demiryolu-ulasimini-durdurabilir-1074519432.html
Polonya İçişleri: Belarus’la demiryolu ulaşımını durdurabilir
Polonya İçişleri: Belarus’la demiryolu ulaşımını durdurabilir
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’la demiryolu ulaşımını kapatabileceğini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T23:49+0300
2023-08-09T23:49+0300
2023-08-09T23:49+0300
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belarus
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Wasik, РАР haber ajansına açıklamasında, “Belarus haddini aşarsa, provokasyonlarında ısrarcı olursa birlikte tepki vermek zorundayız. Buna Letonya’nın da katılmasını umuyorum. Litvanyalılar bu konuyu Letonyalılarla konuşmalı. Belarus’un tam tecrit etmemiz gerekiyor. Şu an için söz konusu olan demiryolu ulaşımının kapatılması” ifadesini kullandı.Polonyalı yetkili, “Demiryolu üzerinden ticaretin büyük kısmının yapıldığını anlıyoruz. Buna Polonya’nın ve Çin’in ticareti de dahil. Sanırım Çinlilerin, (Belarus lideri Aleksandr) Lukaşenko’ya ilgili sinyal göndermesi gerekiyor ki, onlara zarar verecek adımlar atmasın” dedi.Halihazırda Polonya-Belarus sınırında bir tek sınır kapısı ve demiryolu yük taşımacılığı faaliyet gösteriyor. İki ülke arasında yolcu taşımacılığı 2019’da askıya alınmıştı.
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avrupa, polonya, belarus, maciej wasik, litvanya, letonya
avrupa, polonya, belarus, maciej wasik, litvanya, letonya
Polonya İçişleri: Belarus’la demiryolu ulaşımını durdurabilir
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Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’la demiryolu ulaşımını kapatabileceğini belirtti.
Wasik, РАР haber ajansına açıklamasında, “Belarus haddini aşarsa, provokasyonlarında ısrarcı olursa birlikte tepki vermek zorundayız. Buna Letonya’nın da katılmasını umuyorum. Litvanyalılar bu konuyu Letonyalılarla konuşmalı. Belarus’un tam tecrit etmemiz gerekiyor. Şu an için söz konusu olan demiryolu ulaşımının kapatılması” ifadesini kullandı.
Polonyalı yetkili, “Demiryolu üzerinden ticaretin büyük kısmının yapıldığını anlıyoruz. Buna Polonya’nın ve Çin’in ticareti de dahil. Sanırım Çinlilerin, (Belarus lideri Aleksandr) Lukaşenko’ya ilgili sinyal göndermesi gerekiyor ki, onlara zarar verecek adımlar atmasın” dedi.
Halihazırda Polonya-Belarus sınırında bir tek sınır kapısı ve demiryolu yük taşımacılığı faaliyet gösteriyor. İki ülke arasında yolcu taşımacılığı 2019’da askıya alınmıştı.