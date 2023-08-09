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Pakistan’da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi
Pakistan’da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onayladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T23:33+0300
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dünya
pakistan
parlamento
seçim
asya & pasifik
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Pakistan Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini imzaladı.Alvi'nin onayının ardından Pakistan Ulusal Meclisi resmi olarak feshedildi.Gelecek 90 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması bekleniyor.Fakat genel seçimler için henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söylemişti.Geçici hükümet başbakanı henüz netleşmediÜlkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet başbakanının kim olacağını belirlemek için yarın Başbakan Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın bir araya gelmesi bekleniyor.Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif, görevini sürdürecek.Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştıPakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.
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pakistan, parlamento, seçim, asya & pasifik
pakistan, parlamento, seçim, asya & pasifik

Pakistan’da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi

23:33 09.08.2023 (güncellendi: 23:34 09.08.2023)
© AA / Pakistan CumhurbaşkanlığıPakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Pakistan Cumhurbaşkanlığı
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onayladı.
Pakistan Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini imzaladı.
Alvi'nin onayının ardından Pakistan Ulusal Meclisi resmi olarak feshedildi.
Gelecek 90 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması bekleniyor.
Fakat genel seçimler için henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.
İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söylemişti.

Geçici hükümet başbakanı henüz netleşmedi

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet başbakanının kim olacağını belirlemek için yarın Başbakan Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın bir araya gelmesi bekleniyor.
Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif, görevini sürdürecek.

Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.
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