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Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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oyuncu, görkem sevindik, kantin
oyuncu, görkem sevindik, kantin

Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi

09:57 09.08.2023
© İHA / CİHAT POLAT-AW004113Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / CİHAT POLAT-AW004113
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"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.
Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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