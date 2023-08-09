https://sputniknews.com.tr/20230809/oyuncu-gorkem-sevindik-hastane-kantininde-satis-yaparken-goruntulendi-1074493598.html
Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T09:57+0300
2023-08-09T09:57+0300
2023-08-09T09:57+0300
yaşam
oyuncu
görkem sevindik
kantin
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/oyuncu-burak-denize-7-yil-2-ay-hapis-istemi-1074112794.html
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oyuncu, görkem sevindik, kantin
oyuncu, görkem sevindik, kantin
Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
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"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.
Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.