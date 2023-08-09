https://sputniknews.com.tr/20230809/oyuncu-gorkem-sevindik-hastane-kantininde-satis-yaparken-goruntulendi-1074493598.html

Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi

Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi

"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

oyuncu

görkem sevindik

kantin

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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230728/oyuncu-burak-denize-7-yil-2-ay-hapis-istemi-1074112794.html

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oyuncu, görkem sevindik, kantin