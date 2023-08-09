https://sputniknews.com.tr/20230809/nijerde-isyancilar-fransa-ordusunu-ulusal-muhafizlara-saldirmakla-sucladi-1074518301.html
Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı
Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı
Nijer’de darbeden sonra oluşturulan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin Başkanı Amadu Abdurrahman, Fransa ordusunun Nijer’in hava sahasını ihlal ederek Ulusal... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T22:42+0300
2023-08-09T22:42+0300
2023-08-09T22:42+0300
dünya
nijer
fransa
darbe
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Abdurrahman yerel televizyona açıklamasında, “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, yerel ve uluslararası toplumu, Nijer’de yaşanan son derece önemli olaylara, Fransa güçlerinin topraklarımızdaki davranışına ilişkin bilgilendiriyor. Bugün, 9 Ağustos 2023 tarihinde, sabah saat 6.30’da Nijer Ulusal Muhafızlarının mevzileri saldırıya maruz kaldı” diye konuştu.Fransız güçlerinin, “yakalanan teröristleri serbest bıraktığını” açıklandı. Çad’ın başkenti Encemine’den havalandırılan savaş uçağının Nijer hava sahasına girerek yerel hava trafik idaresiyle iletişimi bilinçli olarak kestiği anlatıldı.Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı belirtilmedi.
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nijer, fransa, darbe
Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı
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Nijer’de darbeden sonra oluşturulan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin Başkanı Amadu Abdurrahman, Fransa ordusunun Nijer’in hava sahasını ihlal ederek Ulusal Muhafızlara saldırı düzenlediğini belirtti.
Abdurrahman yerel televizyona açıklamasında, “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, yerel ve uluslararası toplumu, Nijer’de yaşanan son derece önemli olaylara, Fransa güçlerinin topraklarımızdaki davranışına ilişkin bilgilendiriyor. Bugün, 9 Ağustos 2023 tarihinde, sabah saat 6.30’da Nijer Ulusal Muhafızlarının mevzileri saldırıya maruz kaldı” diye konuştu.
Fransız güçlerinin, “yakalanan teröristleri serbest bıraktığını” açıklandı. Çad’ın başkenti Encemine’den havalandırılan savaş uçağının Nijer hava sahasına girerek yerel hava trafik idaresiyle iletişimi bilinçli olarak kestiği anlatıldı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı belirtilmedi.