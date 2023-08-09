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Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı
Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı
Nijer’de darbeden sonra oluşturulan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin Başkanı Amadu Abdurrahman, Fransa ordusunun Nijer’in hava sahasını ihlal ederek Ulusal... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T22:42+0300
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darbe
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Abdurrahman yerel televizyona açıklamasında, “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, yerel ve uluslararası toplumu, Nijer’de yaşanan son derece önemli olaylara, Fransa güçlerinin topraklarımızdaki davranışına ilişkin bilgilendiriyor. Bugün, 9 Ağustos 2023 tarihinde, sabah saat 6.30’da Nijer Ulusal Muhafızlarının mevzileri saldırıya maruz kaldı” diye konuştu.Fransız güçlerinin, “yakalanan teröristleri serbest bıraktığını” açıklandı. Çad’ın başkenti Encemine’den havalandırılan savaş uçağının Nijer hava sahasına girerek yerel hava trafik idaresiyle iletişimi bilinçli olarak kestiği anlatıldı.Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı belirtilmedi.
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Nijer’de isyancılar Fransa ordusunu Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçladı

22:42 09.08.2023
© Fotoğraf : TwitterNijer'de darbe girişimi iddiası
Nijer'de darbe girişimi iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Nijer’de darbeden sonra oluşturulan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin Başkanı Amadu Abdurrahman, Fransa ordusunun Nijer’in hava sahasını ihlal ederek Ulusal Muhafızlara saldırı düzenlediğini belirtti.
Abdurrahman yerel televizyona açıklamasında, “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, yerel ve uluslararası toplumu, Nijer’de yaşanan son derece önemli olaylara, Fransa güçlerinin topraklarımızdaki davranışına ilişkin bilgilendiriyor. Bugün, 9 Ağustos 2023 tarihinde, sabah saat 6.30’da Nijer Ulusal Muhafızlarının mevzileri saldırıya maruz kaldı” diye konuştu.
Fransız güçlerinin, “yakalanan teröristleri serbest bıraktığını” açıklandı. Çad’ın başkenti Encemine’den havalandırılan savaş uçağının Nijer hava sahasına girerek yerel hava trafik idaresiyle iletişimi bilinçli olarak kestiği anlatıldı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı belirtilmedi.
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