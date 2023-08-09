https://sputniknews.com.tr/20230809/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-2-askerimiz-sehit-oldu-1074513541.html
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında 2 askerimiz şehit... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T19:39+0300
2023-08-09T19:39+0300
2023-08-09T19:48+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
şehit
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu
19:39 09.08.2023 (güncellendi: 19:48 09.08.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında 2 askerimiz şehit oldu" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”